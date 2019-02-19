Фристайлисты Чувашии выступят на Всемирной зимней Универсиаде — 2019 в Красноярске

Фристайлисты Чувашии Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев выступят на Всемирной зимней Универсиаде — 2019. Главные студенческо-молодежные спортивные соревнования, которые еще называют молодежной Олимпиадой, пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске.

Сейчас мастера спорта России Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев в составе национальной команды России по фристайлу находятся на тренировочных сборах по подготовке к Универсиаде в итальянском городе Ливиньо. Оба наших атлета, воспитанники отделения фристайла республиканской спортивной школы олимпийского резерва № 2, будут представлять страну в олимпийской дисциплине «слоуп-стайл».

Всего в 29-й по счету Универсиаде примут участие 36 спортсменов сборной России по фристайлу. Они будут соревноваться в таких дисциплинах, как акробатика, могул, слоуп-стайл и ски-кросс. Соревнования по фристайлу начнутся 3 марта и пройдут на площадке кластера «Сопка».