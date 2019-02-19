Чувашия входит в «золотую середину» регионов по индексу финансовой грамотности регионов

Данный рейтинг был представлен на сессии «Финансовая грамотность населения как основа для финансовой стабильности» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как отмечалось, в «золотую середину» входят регионы, занявшие с 34 по 52-е место. Индекс состоит из нескольких отдельных компонентов: знания в области финансов, навыки управления финансами, установки в отношении финансов.

В частности, показатель «Финансовая устойчивость семьи» отражает продолжительность сохранения семьей привычного уровня жизни в случае потери основного источника дохода. В среднем по России на вопрос: «Если ваша семья потеряет основной источник дохода, как долго вы сможете оплачивать все необходимые расходы, не занимая денег?» — «Не меньше месяца» ответили 42% респондентов. В Чувашской Республике такой ответ дали 41% жителей.

Рейтинг подготовлен в рамках совместного проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Чувашии.