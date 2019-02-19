Телефонные мошенники похитили у 79-летней жительницы Чебоксар почти полмиллиона рублей

По словам потерпевшей, работая в 90-х годах на нефтеперерабатывающем предприятии, ей удалось сделать накопления. Выйдя на пенсию, она внесла их на банковский счет.

В декабре прошлого года по радио женщина слышала новости о пересмотре пенсионных выплат гражданам, работавшим на вредном производстве, и рекламу организации, которая обещала пенсионерам оказать помощь в подготовке необходимых документов. Потерпевшая позвонила по указанным номерам, и операторы убедили ее перечислить на разные банковские счета 482 тыс. рублей.

«Примечательно, что в одном из отделений банка ей отказали выдавать крупную сумму, предупредив о возможном мошенничестве», — отметили в УМВД России по городу Чебоксары. Сотрудниками полиции устанавливаются личности злоумышленников.