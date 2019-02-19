Работница питейного заведения похитила 46 тыс. рублей с карты подвыпившего клиента

Чебоксарец забрел в бар по улице Волкова уже в «приподнятом» настроении и продолжил повышать его градус, попутно угощая спиртным практически всех посетителей. Клиент расплачивался картой, причем ввиду своего «неустойчивого» состояния просил ввести пин-код барменшу. В конце концов он «наклюкался» так, что оставил карту на барной стойке. В прошлом судимая барменша не смогла побороть искушение. Под каким-то предлогом она ненадолго отлучилась из бара к ближайшему банкомату, чтобы снять со счета ночного гуляки 20 тыс. рублей, а за остатками отправила своего знакомого.

Пропажу банковской карты и соответственно всех своих сбережений работающий в Москве водитель обнаружил лишь утром. Оперативники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Чебоксары без особого труда установили, чьих это рук дело, однако деньги 47-летняя подозреваемая уже успела потратить.

По словам следователя ОП №3 лейтенанта юстиции Руслана Хотяева, жительница Чебоксар обещала возместить ущерб пострадавшему, да так и не нашла для этого возможности в ходе расследования. К слову, она продолжает трудиться за стойкой в родном баре, администрация которого, по всей видимости, не увидела в ситуации ничего предосудительного. Материалы уголовного дела находятся на рассмотрении в Калининском районном суде Чебоксар.