ОМАР МУРТУЗАЛИЕВ

первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России

«Я бы очень хотел, чтобы руководители Олимпийского комитета России и особенно Министерства спорта повернулись лицом к женской борьбе. Мы делали много предложений по открытию в регионах центров борьбы — там, где есть интерес к женской борьбе и многие девушки ею занимаются. Это очень сильно бы подстегнуло наш вид спорта. Мы выбрали десять таких центров и хотели бы начать хотя бы с открытия пяти — в Чувашии, Бурятии, Красноярском крае, Москве и в Дагестане.

Заместитель министра спорта России Сергей Косилов приезжал к нам на открытый Кубок России в Чебоксары, и мы общались на эту тему. Очень хочется, чтобы что-то реально поменялось. Чтобы этим центрам уделялось внимание и на их работу выделялись финансовые средства».