Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОМАР МУРТУЗАЛИЕВ
первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России

«Я бы очень хотел, чтобы руководители Олимпийского комитета России и особенно Министерства спорта повернулись лицом к женской борьбе. Мы делали много предложений по открытию в регионах центров борьбы — там, где есть интерес к женской борьбе и многие девушки ею занимаются. Это очень сильно бы подстегнуло наш вид спорта. Мы выбрали десять таких центров и хотели бы начать хотя бы с открытия пяти — в Чувашии, Бурятии, Красноярском крае, Москве и в Дагестане.

Заместитель министра спорта России Сергей Косилов приезжал к нам на открытый Кубок России в Чебоксары, и мы общались на эту тему. Очень хочется, чтобы что-то реально поменялось. Чтобы этим центрам уделялось внимание и на их работу выделялись финансовые средства».

Опубликовано: 15 февраля 2019 г.
Тэги:
Спорт

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