Легкоатлеты Чувашии зимой не отдыхают

В эти дни в Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях, а в выходные скороходы выяснят, кто сильнее, на всероссийских соревнованиях по ходьбе.

Первые медали в копилку чувашской легкой атлетики на чемпионате России принесли Анжелика Сидорова и Екатерина Ишова. Прыгунья в высоту с шестом, лидер сезона, преодолела планку в 4,80 метра и завоевала «золото» соревнований. А Екатерина Ишова на дистанции 3000 метров финишировала второй, уступив первенство спортсменке из Воронежской области Светлане Аплачкиной.

На награды могут рассчитывать и ходоки. В субботу в борьбу за медали командного чемпионата и первенства России вступят девушки и юноши, а в воскресенье марафонским заходом на 35 км у мужчин и женщин стартует основная часть соревнований. Затем в течение дня пройдут соревнования на 20-километровке. Чувашию на этих соревнованиях представляют 24 спортсмена, в их числе мастера спорта России международного класса Клавдия Афанасьева и Кирилл Фролов.