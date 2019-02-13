Чебоксары приступают к реализации планов 2019 года федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Третий год реализации федеральной программы по благоустройству городских общественных пространств для города Чебоксары – особенный. Он выпадает на 550-летие столицы Чувашской Республики.

Планы празднования юбилейной даты глава администрации г.Чебоксары Алексей Ладыков озвучил на организационном комитете по подготовке и проведению празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, где обозначил одно из приоритетных направлений работы городских властей — масштабные строительство, реконструкция и благоустройство объектов социальной, транспортной и туристической инфраструктуры.

Так, на 1,8 млрд рублей, выделенные в рамках федеральных целевых программ, в 2019 планируется выполнить реконструкцию Красной площади, завершить реконструкцию Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря, в 2020-2021 – реконструировать Чебоксарский залив. Это – места притяжения горожан, где проходят самые значимые городские события.

Одним из требований программы «Формирование комфортной городской среды» является обязательное участие горожан в принятии решения о проведении благоустройства общественных пространств. До 20 февраля т.г. на портале «Открытый город» организовано онлайн-голосование по вопросу включения в Перечень общественных территорий для благоустройства в 2019 году этих общественных пространств.