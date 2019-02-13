Чебоксары приступают к реализации планов 2019 года федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Третий год реализации федеральной программы по благоустройству городских общественных пространств для города Чебоксары – особенный. Он выпадает на 550-летие столицы Чувашской Республики.
Планы празднования юбилейной даты глава администрации г.Чебоксары Алексей Ладыков озвучил на организационном комитете по подготовке и проведению празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, где обозначил одно из приоритетных направлений работы городских властей — масштабные строительство, реконструкция и благоустройство объектов социальной, транспортной и туристической инфраструктуры.
Так, на 1,8 млрд рублей, выделенные в рамках федеральных целевых программ, в 2019 планируется выполнить реконструкцию Красной площади, завершить реконструкцию Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря, в 2020-2021 – реконструировать Чебоксарский залив. Это – места притяжения горожан, где проходят самые значимые городские события.
Одним из требований программы «Формирование комфортной городской среды» является обязательное участие горожан в принятии решения о проведении благоустройства общественных пространств. До 20 февраля т.г. на портале «Открытый город» организовано онлайн-голосование по вопросу включения в Перечень общественных территорий для благоустройства в 2019 году этих общественных пространств.
СПРАВОЧНО
В 2017 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в столице республики благоустроены три общественных пространства — сквер им. К. Иванова, территория у Дома Мод и у ТЦ «ОВАС». Общий объем средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, направленных в 2017 году на благоустройство территорий, составил 196,1 млн рублей.
В 2018 году в рамках финансирования федеральной программы выполнены работы по строительству Кадетского сквера, реконструкции территории у ТЦ «Шупашкар» и Московской набережной. Общий объем средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, направленных в 2018 году на благоустройство территорий, составил 131,2 млн рублей.
Ожидаемый объем финансирования федеральной программы для города Чебоксары в 2019 году составит 157,4 млн рублей. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится в 2019-2022 годах.