ЕКАТЕРИНА КАКОРИНА

директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ

«Мы будем развивать медицинский туризм. Есть, например, центр высоких технологий по эндопротезированию. Сейчас он показывает хорошие результаты, и у нас очень много желающих, даже из Москвы мы направляем именно к вам, в Чувашию. Поэтому если говорить о дальнейших успехах, надеемся, что поедут туристы и из других стран. В республике будет не только внутренний, но и международный туризм…

Большие средства выделяются на развитие и укрепление материально-технической базы детских поликлиник. Сегодня, к сожалению, они требуют капитального ремонта и, конечно, совершенно другого дизайна. Приятно отметить, что в Чувашии также запланировано строительство детской поликлиники».