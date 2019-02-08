Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики — двадцать лет!

Маленькие звезды большого спорта

Невероятная грация, необыкновенное изящество и энергичность. Волна фитнеса буквально накрыла республику в прошлые выходные. За два дня в Чебоксарах в Центре развития маунтинбайка прошли сразу несколько соревнований: открытый фестиваль детского спорта Чувашии по фитнес-аэробике «Олимпийские надежды», чемпионат и первенство республики по фитнес-аэробике, чемпионат и первенство Чувашии по акробатическому рок-н-роллу и спартакиада среди школьников Чувашии по фитнес-аэробике.

Хорошая физическая подготовка, синхронность, скорость движений, яркие костюмы и музыка — на танцевальной площадке фестиваля «Олимпийские надежды» было на что посмотреть. За звание лучших боролись более 70 команд из Чувашии, Марий Эл и Татарстана. Сильнейших определяли в 5 дисциплинах: «степ-аэробика», «аэробика», «аэробика 5 человек», «хип-хоп», «хип-хоп большая группа». Соревнования проходили в четырех возрастных группах. Наравне со взрослыми свое мастерство демонстрировали и самые маленькие любители спортивных танцев — дети 3-4 и 5-7 лет. Дошколята освоили все базовые шаги по фитнес-аэробике — прыжки, повороты — и работу со степ-платформой и задорно двигались под громкую музыку. Каждый танцевальный номер был по-своему оригинален и красочен. А справиться с волнением малышам помогали родители, друзья и воспитатели.

В спартакиаде среди школьников в возрасте от 8 до 16 лет участвовало 38 команд из разных городов и районов республики. За две минуты выступления командам предстояло убедить жюри, что и техника, и артистизм у них на высоте. Участники спартакиады оттачивали свое мастерство на третьих, дополнительных, уроках физкультуры, на занятиях в физкультурно-оздоровительных комплексах, в группах и секциях фитнес-аэробики.

Участницы команды «Олимпия» из Шумерли уже больше 8 лет приезжают на соревнования. Они хорошо знают, чем можно удивить строгое жюри и как по-настоящему «зажечь» зал. «Я с первого класса занимаюсь фитнес-аэробикой, — говорит одиннадцатилетняя шумерлинка Катя Горячева. — Этот вид спорта я очень полюбила, он стал частичкой моей жизни. И когда я ухожу с занятий, мне хочется поскорее вернуться в зал».

«Фитнес-аэробика отлично развивает координацию, гибкость, выносливость, ловкость, чувство ритма», — продолжает разговор тренер «Олимпии» Лариса Матюнина. — Дети знакомятся с возможностями своего тела, учатся танцевать, чувствовать ритм, становятся увереннее в себе и собственной привлекательности».

«В первую очередь фитнес-аэробика — это здоровье, это драйв, это хорошее настроение и красота, — считает еще одна участница соревнований Татьяна Андреева из команды «Чайка» чебоксарской школы № 36 — Сейчас появилась мода на здоровый образ жизни, и я думаю, это хорошая тенденция и она будет продолжаться».

Республиканская федерация фитнес-аэробики ведет свою историю с 2001 года. С каждым годом этот вид спорта набирает все большую популярность среди молодежи, соревнования становятся все эффектнее и масштабнее.

— За 20 лет мы стали самой массовой федерацией одного из самых массовых видов спорта в Чебоксарах и в республике, — говорит президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии Оксана Вербина. — Сегодня в 17 городах и районах Чувашии действуют отделения федерации. На соревнованиях показывали свое мастерство свыше 2000 человек. Фитнес-аэробика интересна не только девочкам, но и мальчикам. Для сильного пола есть интересная дисциплина — хип-хоп. Это нетравмоопасный вид спорта, поэтому заниматься им можно практически в любом возрасте.

Организаторы фестиваля надеются, что стремительные танцы завоюют еще больше поклонников среди юных спортсменов. Дети в эти дни на личном примере доказали, что добиться успеха и стать чемпионом можно даже в самом юном возрасте. И чем раньше начнут заниматься спортом, тем здоровее будет нация!

Фото cap.ru: Грация, пластика плюс умение работать в команде — у тренера новочебоксарской группы Федерации фитнес-аэробики Ольги Журавлевой подрастают отличные ученицы.