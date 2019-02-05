В субботу, 9 февраля, в Чувашии пройдет лыжная гонка «Лыжня России»

Место проведения: поле в районе аэропорта. Проезд троллейбусами №№ 2, 9 и 15 до конечной остановки «Аэропорт».

Регистрация участников на месте старта будет проходить с 8:00 до 11:00, общий старт – в 12:00. Также пройти регистрацию можно будет заблаговременно — с 5 по 8 февраля на стадионе «Энергия» с 10 до 16 часов. Организации, предприятия и учреждения города проходят регистрацию в районных администрациях у специалистов физической культуры и спорта. Органы власти, министерства и ведомства регистрируются на стадионе «Энергия» согласно разнарядке.

К участию в «Лыжне России-2019» приглашаются все желающие при наличии медицинской справки-допуска от врача.

Дистанции соревнований «Лыжня России»

2019 м – VIP гонка;

3 км – общий старт на 3 км;

5 км – юноши и девушки 2001 г.р. и младше;

10 км – мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.

Программа соревнований:

8.30 – 11.15 Регистрация участников в день соревнований;

11.20 – 11.45 Распределение участников по стартовым карманам;

11.45 – 12.00 Официальная церемония открытия;

12.00 Старт VIP забега;

12.10 Общий старт участников – трасса 3 км;

12.30 Старт на дистанции 5 км и 10 км;

13.30 – 14.30 Церемония награждения победителей и призеров.

Победителей и призеров ждут призы и дипломы. Отдельно будут отмечены самый юный и самый старший участники.