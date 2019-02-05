Электронный магазин для закупок малого объема заработал в Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Портал закупок малого объема начал работу в январе этого года на базе системы госзакупок rts-tender.ru. Магазин доступен по адресу cheb-zakaz.ru.

Благодаря новой системе закупок поставщики и заказчики смогут работать напрямую, без участия посредников. После простой процедуры регистрации участникам в круглосуточном режиме доступна информация о текущей потребности заказчиков и предложениях поставщиков. Открытый доступ к участию в закупках позволит сэкономить бюджетные средства, повысить прозрачность сделок, поддержать малый бизнес. 

За первый месяц функционирования новой системы закупок на сайте размещено более 700 заявок на общую сумму 20 млн рублей.

Опубликовано: 4 февраля 2019 г.

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