Электронный магазин для закупок малого объема заработал в Чувашии

Портал закупок малого объема начал работу в январе этого года на базе системы госзакупок rts-tender.ru. Магазин доступен по адресу cheb-zakaz.ru.

Благодаря новой системе закупок поставщики и заказчики смогут работать напрямую, без участия посредников. После простой процедуры регистрации участникам в круглосуточном режиме доступна информация о текущей потребности заказчиков и предложениях поставщиков. Открытый доступ к участию в закупках позволит сэкономить бюджетные средства, повысить прозрачность сделок, поддержать малый бизнес.

За первый месяц функционирования новой системы закупок на сайте размещено более 700 заявок на общую сумму 20 млн рублей.