«ИСКО–Ч»: время высоких стандартов

Итоги и планы «автора» Нового города

40 тысяч квадратных метров жилья сдано в 2018 году в Новом городе. Это практически каждый пятнадцатый метр общей площади возведенных в Чувашии новых многоквартирных домов. Неплохой подарок к 20-летию АО «ИСКО-Ч», генерального застройщика района, отмечавшемуся 28 января. Говоря об «ИСКО-Ч», сейчас мы подразумеваем, прежде всего, растущий на глазах Новый город между столицей и Новочебоксарском. Этот микрополис все уверенней обретает репутацию одного из самых современных в ближайшем Поволжье. Репутацию высококомфортной и безопасной среды обитания.

Троллейбус приближается, школа строится…

Первая половина минувшего года в Новом городе параллельно с продолжением возведения жилья прошла под знаком интенсивного социального наполнения. С этой темы началась недавняя пресс-конференция топ-менеджмента компании.

По словам генерального директора Александра Героева, удовлетворение современных досуговых пристрастий горожан — одна из градостроительных концепций компании. И одно из заметных событий тут — открытие в июле скейт-парка для приверженцев экстрима в виде скейтборда, агрессивного стрита, созданного профессионалами самого высокого класса из Санкт-Петербурга. Парк площадью 1000 квадратных метров в бетонном исполнении стал самым крупным в ПФО.

Но экзотика, естественно, не заслонила строительство социальных и инфраструктурных объектов. По федеральным программам в минувшем году в основном проведена реконструкция дороги к пуску троллейбуса и начато строительство детсада на 160 мест. Следом развернулось строительство еще двух садиков на 240 и 250 мест. Уже идет внутренняя отделка, в середине лета они примут ребятишек.

Троллейбусная тема — одна из наиболее интересных как для уже живущих в Новом городе, так и намеревающихся там обосноваться. Кроме прокладки контактной электросети, построены тяговая подстанция и диспетчерский пункт, готовы загореться светофоры. Весной завершится прокладка тротуара и велодорожки вдоль центрального Чебоксарского проспекта. «В мае, надеюсь, увидим долгожданный первый троллейбус», — заверил Александр Валерьевич.

Не менее, если не более долгожданный объект, — школа. По словам генерального директора, здесь вошли в активную фазу по устройству свайного поля. В течение года должны быть подняты стены, проведена черновая отделка с тем, чтобы 1 сентября 2020 года состоялась первая торжественная линейка.

Новый город — максимально комфортная и безопасная среда. Это отдельная успешно реализуемая концепция, подчеркнула финансовый директор компании Анна Леонтьева. Чтобы без опасений выпустить ребенка во двор, там не должно быть машин. Двор без автомобилей — проект «ИСКО-Ч» по благоустройству дворовой территории комплекса высотных домов 1-й линии. Место для машин выделено на полноценной автостоянке вдоль центральной магистрали, которая появится в мае, после завершения дорожных работ на Чебоксарском проспекте. Другая составляющая безопасности — видеонаблюдение, устанавливаемое во всех домах и дворах.

Школа на 1600 мест с двумя бассейнами станет самой большой в Чувашии.

Еще одна важная составляющая — управление коммунальным сервисом. Основным для компании в 2019 году станет решение вопросов сервиса и качества обслуживания жилья. Для этого «ИСКО-Ч» увеличивает свое присутствие в работе управляющей компании. В районе пристальное внимание уделяется чистке снега, уборке в подъездах, с жильцами обсуждаются тарифы, внедряются современные технологии учета и сбора показаний.

Стандарт, комфорт, премиум

В зодческой политике компании минувший год примечателен введением классов жилья, сказала Анна Анатольевна. «Стандарт», «комфорт» и «премиум» — разные типы домов с разными подходами к исполнению и оснащению. С завершением работ на 1-й линии района компания постепенно уходит от высоток класса «Стандарт» к кирпичным домам 7-9 этажей класса «Комфорт». Кроме этого, в 2018 году в районе был сдан в эксплуатацию дом класса «Премиум», с лифтами в 5-этажных подъездах, что пока эксклюзив.

Задел нынешнего года солидный — половина домов уже с возведенными стенами, идет установка окон, монтаж «электрики», сказал Александр Валерьевич. Сдаточными в 2019 году являются позиция 1.15 (последняя 16-этажка высотного комплекса), позиции 1.37, 1.36, 1.44 и 1.43.

Рубеж нынешнего года — и завершение благоустройства всех бульваров. Тут предпочитают только профессионалов, «сами карусели во дворах не расставляем», с характерным юмором заметила Анна Анатольевна. Если раньше благоустройство «привязывалось» к отдельному дому, то теперь разрабатывается комплексная концепция для целой группы домов, добавил Александр Валерьевич. В Новом городе, конечно, есть где погулять, но ставится цель придать застройке облик завершенной системы. По словам Анны Леонтьевой, «чтобы человек мог и погулять, и развлечься, и купить, как это принято в цивилизованном мире. На 220 гектарах земельной площади города есть где размахнуться».

Задача компании — застроить эту территорию таким жильем и создать такую среду, чтобы заезжающие сюда уже не искали варианты лучше. «Новый город должен стать «центром межрегионального притяжения», по выражению Анны Леонтьевой. Ради этого привлекаются креативные силы из других городов. К созданию третьего микрорайона пригласили нижегородского архитектора Кирилла Пернаткина, входящего в топ российских архитекторов. В мае — июне планируется утвердить планировочный проект этой территории и приступить к разработке территории. Первый дом намечается сдать в 2020 году.

Численность зарегистрированных жителей Нового города с 5000 на начало 2018 года к январю 2019-го выросла до 6000 с лишним человек.

Вообще же компания постепенно переходит от микрорайонной застройки к квартальной. При неоспоримых достоинствах первой она не позволяет, по мнению Александра Героева, «сполна реализовать закрытое пространство. А квартальная дает возможность создавать приватные территории». Это новый район даст еще порядка 140 тысяч квадратных метров жилья. Причем самой разной доступности по цене.

Кроме этого, компания начинает разработку освоения прибрежной зоны города. Под Новый год была передана «сетка» с результатами геодезических и прочих данных. Готовятся изыскания по устойчивости склона.

Хватит ли спроса на квартиры в этом районе? Отвечая на этот вопрос, участники брифинга провели параллель со спросом на дорогущий айфон, как только он появился. Сначала его брали немногие, потом все больше… Если Новый город начинает конкурировать на межрегиональном уровне, то это, несомненно, положительно повлияет и на спрос.

Куда стремится «ИСКО-Ч», какова дальнейшая философия компании? По словам Александра Героева, главный упор будет делаться на маркетинговую политику и самые современные архитектурные решения.

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте http://ng21.ru/