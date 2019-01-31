Медицине прописаны финансовые вливания

А борьба с раком названа приоритетом здравоохранения

Мы очень много говорим о «новых технологиях» в медицине, но далеко не всегда представляем себе, что стоит за этим выражением. Когда эти самые передовые технологии доберутся до нашей республики и в каком виде это произойдет: поступит новое оборудование, лекарства или, может быть, врачи будут как-то иначе нас лечить? Впрочем, даже самые отъявленные скептики не могут отрицать, что медицина 30-летней давности и нынешняя — это, как говорится, две большие разницы.

Возьмем «скорую помощь»: стандартов доезда до пациента просто не существовало, а если ему требовалась госпитализация, то «скорая», как правило, исполняла роль такси. Оказать действенную помощь в машине медики могли не всегда: даже переносной кардиограф был не у каждой бригады. А если больной переставал дышать сам, за него медики «дышали» вручную, накачивая легкие воздухом, как обычно накачивают велосипедные шины. Портативные аппараты ИВЛ мы видели только в импортных сериалах.

В этом году в республике на линию вышли семь реанимобилей, предназначенных для оказания скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших любой степени тяжести. В них установлены мобильные аппараты для искусственной вентиляции легких, которые необходимы при реанимации на месте происшествия или во время чрезвычайной ситуации, например, пострадавшим от пожара. А также электрокардиографы, которые не просто снимают ЭКГ, но и выдают детализированные отчеты. Благодаря чему пациенту с инфарктом, когда каждая минута на счету, врачи «скорой» могут ввести специальные препараты прямо в дороге. Про кардиомониторы, дефибрилляторы и прочее оснащение уже можно и не писать.

Кроме реанимобилей в республику в конце прошлого года и начале нынешнего пришло 97 «обычных» карет скорой помощи. Технология оказания медицинской помощи и доставки пациента в больницу изменилась еще и в том плане, что сейчас к пострадавшему выезжает ближайшая бригада медиков, не считаясь с тем, к какому району она принадлежит: теперь служба «103» — единая по всей республике.

В этом году начинает работать национальный проект «Здравоохранение», в котором особое место отводится федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Для его реализации решено привлечь науку, фарминдустрию, модернизировать больницы, где оказывается медицинская помощь пациентам с онкозаболеваниями.

Из Послания Главы республики Михаила Игнатьева Государственному Совету Чувашии: «Мы уделяем особое внимание снижению смертности от онкологических заболеваний. К сожалению, объективные факторы не позволили нам ввести в эксплуатацию Центр ядерной медицины, как было запланировано, в 2018 году. Ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что мы продолжим формирование кластерной модели оказания онкологической помощи, внедрение передовых медицинских технологий в практическую деятельность онкологической службы. С этого года будет организована работа центров амбулаторной онкопомощи, что позволит оперативно начинать лечение онкобольных. В течение шести лет в рамках национального проекта «Здравоохранение» Республиканский онкодиспансер будет полностью оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием. На эти цели будет направлено более 1 млрд рублей».

Чувашии будут выделены средства для закупки оборудования, обучения медиков, а также переоснащения онкологического диспансера. Но это не означает, что врачи будут ждать поступления по этой программе новой аппаратуры. Уже сейчас для лечения жителей республики применяются самые современные технологии. Об этом может дать представление даже небольшая экскурсия по новому хирургическому корпусу онкодиспансера.

В операционных сейчас не только удаляют опухоли, но и проводят исследования, которые позволяют сократить объем операции. На помощь хирургам-маммологам пришли радиоизотопы. Заглядываем в такую операционную. Вроде бы ничего необычного: на столе пациентка, вокруг бригада врачей. Врач-онколог Анатолий Мочалов, отложив скальпель, берет гамма-детектор, чтобы определить расположение «сторожевого» лимфоузла у пациентки, которой нужно удалить опухоль. По характерному писку прибора доктор находит тот самый лимфоузел, чтобы отправить его в лабораторию.

Перед операцией женщине в опухоль ввели специальный препарат, который содержит радиоактивный маркер. А дальше идет чистейшая биология: изотопы попадают в лимфоузлы, где и накапливаются. Большая их часть попадает в главный, или как говорят медики, «сторожевой» лимфоузел. Именно в нем должны проявить себя метастазы, если они успели проникнуть в лимфосистему. В лаборатории определят, есть ли клетки злокачественной опухоли в лимфоузле. Если есть, то операция продолжится, все зараженные лимфоузлы будут удалены, а если они чистые, то их оставят на месте, чтобы еще послужили пациентке. В организме они совсем не лишние.

Такой подход позволяет женщинам не просто быстрее восстановиться после операции, но и в дальнейшей жизни чувствовать себя лучше.

Помогут новые технологии и пациентам, у которых появились проблемы в бронхолегочной системе, пищеводе, поджелудочной железе, тонком кишечнике. Для обнаружения не только самих опухолей, но и метастазов за пределами пораженных органов у врачей теперь есть эндосонограф. Об этом чудо-аппарате мы уже писали. Пациента вводят в медикаментозный сон и также на большом экране смотрят увеличенное в десятки раз изображение больного органа. Если есть необходимость, тут же делают особо тонкой иглой пункцию измененных участков. Благодаря ультразвуку определяют глубину поражения тканей новообразованием. Теперь пациентам не нужны диагностирующие операции, без которых еще в прошлом году нельзя было поставить диагноз.

Еще одна операционная бригада урологов удаляет опухоль мочевого пузыря без единого разреза. Специальная эндоскопическая стойка позволяет онкологам заглянуть в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал и провести там необходимые манипуляции, а пациенту — уже через неделю забыть об операции, как о страшном сне. Весь ход своего вмешательства врачи наблюдают на огромном экране: несмотря на то, что инструменты исключительно тонкие, в них встроена камера, что позволяет выполнять работу с ювелирной точностью. Эта же технология используется теперь и для диагностики, чтобы установить точную стадию заболевания.

Чего ждут доктора от нового федерального проекта? По словам главного онколога республики Сергея Агафонкина, дополнительное финансирование отрасли и вооружение онкологов новейшим оборудованием и препаратами должно увеличить процент выявления опухолей на ранних стадиях, снизить смертность от новообразований и не только повысить выживаемость, но и значительно улучшить качество жизни людей, перенесших онкологические заболевания.

Впрочем, такое оборудование теперь используется не только для лечения онкологии. Благодаря федеральной программе «Мужское репродуктивное здоровье и социальное долголетие» в урологическое отделение БСМП поступила многофункциональная эндоскопическая стойка. Это оборудование «умеет» дробить большинство камней при мочекаменной болезни с помощью лазера, что называется, «в пыль». А пациенты выздоравливают без тяжелых операций на почках и мочеточниках. Литотриптеры, которые справлялись не со всеми камнями, теперь получили подмогу.

Кроме того, это оборудование используется для операций на предстательной железе, когда без разрезов и крови, через мочеточник удаляется все, что необходимо, с помощью плазмы или лазера. Человек после такого вмешательства восстанавливается за считанные дни. Говорить о том, насколько это важно для пожилых людей, наверное, излишне. Так что высокие технологии в республику уже пришли и будут развиваться дальше.

Одно из недавних событий в этой области — заключение соглашения о сотрудничестве в разных отраслях, в том числе и области здравоохранения, между Чувашией и Государственной корпорацией «Ростех». На координационном совещании под руководством Главы Чувашии Михаила Игнатьева обсуждены возможности по разработке и производству высокотехнологичного медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, для оснащения детских поликлиник. В этом обсуждении приняли участие индустриальный директор Радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергей Сахненко, генеральный директор ООО «Национальный центр информатизации» Константин Солодухин и другие представители корпорации.

Фото medicin.cap.ru: Новые технологии требуют новых знаний и навыков. Для обучения хирургов-урологов в Чувашию приехал ведущий специалист отрасли, доктор медицинских наук Федор Севрюков со своей бригадой.