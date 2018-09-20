22 сентября в больницах Чувашии пройдет День открытых дверей

В мероприятии примут участие следующие лечебные учреждения:
Поликлиники № 1, 2 и 4 Городской детской клинической больницы
С 8 до 13 часов прием будут вести специалисты:
- невролог
- детский хирург
- отоларинголог
- психиатр детский
- офтальмолог
- акушер-гинеколог
- детский стоматолог
- травматолог-ортопед
- уролог
- аллерголог-иммунолог
- гастроэнтеролог
- фтизиатр
- детский эндокринолог
- дерматолог
- детский кардиолог.
Поликлиника №1 БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии находится по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 12, телефон регистратуры (8352) 70-99-91.
Поликлиника № 2 БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии находится по адресу: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 28, телефон регистратуры (8352) 70-99-92.
Филиал Поликлиники №4 БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии находится по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 56 А, телефон регистратуры (8352) 26-04-04.
В рамках Европейской недели профилактики рака головы и шеи в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера (г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 31) жители республики, считающие себя подверженными риску онкологических заболеваний головы и шеи, с 8 до 13 часов смогут получить бесплатную консультацию врача-онколога. Предварительная запись через электронную регистратуру (вкладка «День открытых дверей»).
При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). Наличие медицинских документов позволит оказать полную и качественную медицинскую помощь.