22 сентября в больницах Чувашии пройдет День открытых дверей

В мероприятии примут участие следующие лечебные учреждения:

Поликлиники № 1, 2 и 4 Городской детской клинической больницы

С 8 до 13 часов прием будут вести специалисты:

невролог

детский хирург

отоларинголог

психиатр детский

офтальмолог

акушер-гинеколог

детский стоматолог

травматолог-ортопед

уролог

аллерголог-иммунолог

гастроэнтеролог

фтизиатр

детский эндокринолог

дерматолог

детский кардиолог.

Поликлиника №1 БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии находится по адресу: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 12, телефон регистратуры (8352) 70-99-91.

Поликлиника № 2 БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии находится по адресу: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 28, телефон регистратуры (8352) 70-99-92.

Филиал Поликлиники №4 БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии находится по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 56 А, телефон регистратуры (8352) 26-04-04.

В рамках Европейской недели профилактики рака головы и шеи в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера (г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 31) жители республики, считающие себя подверженными риску онкологических заболеваний головы и шеи, с 8 до 13 часов смогут получить бесплатную консультацию врача-онколога. Предварительная запись через электронную регистратуру (вкладка «День открытых дверей»).

При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС). Наличие медицинских документов позволит оказать полную и качественную медицинскую помощь.