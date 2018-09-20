В издательстве «Вита Нова» вышла книга с иллюстрациями Виктора Бритвина

Думать как Дюма

Перелистывая страницы добротного и основательного тома «Графа Монте-Кристо», рассматривая одну за другой иллюстрации, не испытываешь внезапного восхищения. Они не шокируют, не перетягивают внимание на себя — ты просто спокойно и мягко погружаешься в книгу, от которой не можешь потом оторваться. И даже не догадываешься, какое мастерство потребовалось художнику, чтобы этого достичь. О том, как шла работа над книгой, Виктор Бритвин рассказывал в минувшую пятницу на творческой площадке «Полигон».

Когда полтора года назад петербургское издательство «Вита Нова» предложило Виктору Глебовичу сделать иллюстрации к каждой главе, он согласился, не слишком раздумывая, но оказалось, что с учетом заставок это более 120 рисунков! В практике маститого иллюстратора сопоставимым по масштабу проектом были только сказки «1000 и 1 ночи», да и те дались художнику непросто.

Но мастер и в этом случае не стал облегчать себе задачу и поставил цель сделать так, чтобы современный читатель представлял реалии романа столь же отчетливо, как первые читатели Дюма, которые с нетерпением ждали каждый выпуск «Journal des Debats», чтобы поскорее окунуться в новую главу. Чтобы достичь ее, пришлось не только многое узнать об эпохе, но и понять, как работал над своим текстом сам Александр Дюма.

Получить представление о том, как выглядят те или иные места Парижа, сегодня куда проще, чем даже двадцать лет назад. Благодаря гугл-панорамам и фотографиям, присланным французскими друзьями, и замок Иф, и парижские набережные, и здание суда в Марселе на рисунках выглядят ровно так, как в действительности.

Автор иллюстраций считает, что художник должен знать об изображаемом времени все: как выглядела Римская опера и здание суда в Марселе, как люди одевались и стриглись, и даже какой могла быть в то время коллекция курительных трубок.

Гораздо больше сложностей представляла работа над портретными образами: Дюма работал над книгой уже в процессе публикации, так что даже описания главных персонажей полны несоответствий. Так, например, у Эдмона Дантеса находим то «греческий профиль», то «орлиный нос», то бороду, то усы, а когда он перевоплощается в аббата Бузони, у него на лице вообще не должно быть никакой растительности — и художнику приходится выдумывать ему накладные усы и бородку, от которых легко избавиться, меняя образ.

Поскольку описания персонажей у Дюма очень подробные и конкретные, Виктор Бритвин предположил, что в качестве прототипов он выбирал своих знакомых. И воспользовался этим приемом автора: искал в сети подходящие лица, но, конечно, «гримировал» их, чтобы героя можно было узнать «с галерки».

Да и вообще романы Дюма очень театральны — он пришел в романистику из драматургии, и такая подробность в описании мизансцен, и особенности процесса работы, когда писатель проговаривал на разные голоса реплики персонажей, разыгрывая сцену, вероятнее всего, обусловлены этим. Но иллюстратор в работе над каждой главой стремился отойти от изображения подробностей, которыми изобилует роман, и сфокусировать внимание на самом важном. Так, например, рассказывая о казни в Риме, Дюма очень подробно описывает, как осужденного забивают ударами палицы по голове, но для понимания персонажей гораздо важнее увидеть эмоции наблюдающих за этой сценой Альбера де Морсера и его друга — и художник нам показывает именно их.

МЕЖДУ ТЕМ Интересна судьба оригинальных рисунков к книге. Их издательство и автор делят пополам, по очереди выбирая понравившиеся листы. Таким вот образом часть иллюстраций оказалась сейчас в Чебоксарах. Полюбоваться рисунками, а также увидеть фотографии промежуточных этапов работы, которые художник сделал для небольшого образовательного видео, можно на «Полигоне» до 14 октября.

— Мне было важно увидеть роман серьезно, без снисходительной усмешки двадцать первого века над девятнадцатым, вот и персонажи мои играют как классические актеры: страдают, верят, любят, ненавидят по-настоящему, — говорит Виктор Глебович.

Расставаться с ними художнику было непросто — будто с близкими людьми. Однако работа закончена, первые два тома романа увидели свет, а третий ожидается к весне 2019 года.

Но приобрести их смогут, наверное, лишь настоящие ценители такой роскоши, как книга. «Вита Нова» специализируется на малотиражных коллекционных изданиях и особое внимание уделяет качеству (печати, оформления, подготовки текста), так что стоит каждый том «Монте-Кристо» недешево, несколько тысяч рублей.

Мария Готлиб

Фото: «Полигон»

Художник из Чебоксар, известный график и иллюстратор многих классических произведений Виктор Бритвин в этом году был награжден премией Александра Солженицына «за выдающиеся по качеству и выразительности иллюстрации к сказкам и мифам народов мира; за глубокое и взволнованное прочтение русской лагерной прозы взглядом художника-графика».