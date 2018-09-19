Начинающие пятиборцы Чувашии полны здоровых амбиций

Настрой боевой

Юная Аня Калинина с нетерпением ждет начала тренировок в секции пятиборья, куда она недавно записалась. Кроме нее еще 39 школьников пожелали освоить этот олимпийский вид спорта, который с недавних пор получил прописку и в Чувашии. А 16 сентября они стали участниками празднования Международного дня современного пятиборья, который состоялся в конноспортивной школе Новочебоксарска.

За детей пришли поболеть и их родители, которые не скрывали своего волнения. Ведь их чадам в скором времени предстоит научиться быстро бегать, метко стрелять, скакать на лошадях, фехтовать и плавать. На праздник пришли около сотни человек. Им была предоставлена возможность совершить экскурсию по конному манежу, погладить лошадей и увидеть, как с ними легко управляются мастера конкура. А некоторые из гостей не смогли отказаться от искушения посидеть в седле – конечно же, под бдительным контролем тренеров по верховой езде. Массу положительных эмоций все испытали, когда получили возможность пострелять из лазерного пистолета.

Запомнились и слова напутствия, сказанные президентом Федерации современного пятиборья Чувашии, депутатом Госсовета республики Алексеем Мурыгиным. Он очень надеется на то, что о чувашских пятиборцах когда-нибудь узнают во всем мире. Но для этого предстоит упорно тренироваться и настойчиво идти к своей цели.