50 самых быстрых чебоксарцев на эстафете получили мобильные призы

МегаФон наградил призеров эстафеты «Фестиваль спорта прессы Чувашии» и подвел итоги фотоконкурса «Самый быстрый»

В этом году эстафета собрала рекордное количество участников: около 190 команд, а это более 1200 человек, приняли участие в забегах. Больше 3000 зрителей болели за своих коллег и родных на трибунах стадиона. Самые быстрые в номинациях «Семейная команда», «Команды СМИ» и «Основная группа», 48 участников, получили в качестве приза сертификаты на пользование тарифным планом «Включайся! Слушай».

Самым быстрым спортсменам по итогам всех забегов – студентам Чебоксарского института Московского политехнического университета Вере Васильевой и Александру Данилову представители МегаФона вручили фитнес-браслеты, которые при помощи мобильного интернета помогают следить за пульсом, фазами сна, количеством пройденных шагов за день и потраченной энергией.

В эстафете приняли участие 4 сборные команды МегаФона, которые набирались через социальные сети и состояли из обычных пользователей мобильного интернета. Они не испугались соперничества опытных спортсменов и достойно пробежали свои дистанции – от 400 до 800 м.

«Мы с дочерью очень волновались, не каждый день принимаешь участие в таких больших и ярких событиях. Было немного страшно до старта – как пробежим рядом с профессионалами. Бежать сначала было страшно, но потом поддержка зрителей и эмоциональный подъем помогли достичь финиша и передать эстафету следующему участнику. Отличный способ поднять настроение и доказать себе, что ты тоже можешь быть самым быстрым», — поделилась участница семейной команды от МегаФона Иванна Шевчук.

А для всех посетителей мероприятия МегаФон подготовил спортивную фотозону, где каждый мог почувствовать себя спортсменом-победителем. В рамках фотоконкурса участники эстафеты размещали свои фото в социальных сетях и набирали голоса. Самые быстрые, набравшие за 5 часов максимальное количество «лайков», получили специальные призы — современные смартфоны с поддержкой самого быстрого мобильного интернета 4G. А все фото и видео с пометкой #самыйбыстрыйчебоксары за три дня набрали более 60 тысяч просмотров в социальных сетях.

«Мы с удовольствием включились в спортивное мероприятие, потому что скорость важна не только в эстафете, но и в мобильном интернете», — отметила Нина Краснова, руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Чувашской Республике. – А наш мобильный интернет самый быстрый в Чувашии по данным замеров компании OOkla в 1 квартале 2018 года. И он нужен тем, для скорость принятия решений имеет значение».