За пособием на первого ребенка в Чувашии обратились около 1600 семей

Право на данную ежемесячную выплату, составляющую 8 910 рублей, имеют семьи со среднедушевым доходом менее 13995 рублей (1,5 прожиточных минимума) и совокупным доходом, не превышающим 41985 рублей на трех человек.

Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет.

Заявления от семей, в которых в 2018 году родился первый ребенок, принимаются в МФЦ и отделах соцзащиты населения. К заявлению необходимо приложить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев до даты подачи заявления.

Всего с заявлением на ежемесячную выплату при рождении первого ребенка обратились 1598 семей, из них по 1411 заявлениям осуществлены выплаты на сумму 75,74 млн. рублей.