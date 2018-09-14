Поздравление Главы Чувашии Михаила Игнатьева с Днем работников леса

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Чувашская Республика славится красотой своих лесов. Лесные массивы — это бесценный дар природы, благодаря которому обеспечивается экологическое благополучие территории и здоровье населения. Сберечь зеленое богатство региона для будущих поколений – наша общая задача.

В республике защите и воспроизводству лесного фонда, контролю за соблюдением законодательства в сфере лесного хозяйства уделяется особое внимание.

Неоценимое значение для общества имеет деятельность работников лесной отрасли. Вы обеспечиваете рациональное использование лесных ресурсов, восстанавливаете лесные площади, способствуете сохранению уникальных природных комплексов, редких видов растений и животных, улучшаете экологию региона.

С каждым годом все больше жителей Чувашии принимают участие в природоохранных мероприятиях. Растет активность экологических организаций, развивается экологическое волонтерство, больше проводится акций по посадке деревьев и очистке лесных территорий от мусора.

Благодарю тружеников и ветеранов лесной отрасли за преданность любимому делу, бережное отношение к природе, за сохранение лесного богатства Чувашии.

Желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов и достижений в вашем созидательном труде!