13 сентября гражданам окажут бесплатную юридическую помощь

13 сентября 2018 года в Чувашской Республике сотрудники отделов социальной защиты населения и адвокаты проведут прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи по земельным, жилищным, пенсионным вопросам, вопросам ЖКХ, взыскания алиментов, предоставления мер социальной поддержки и др.

Приемы граждан пройдут на базе отделов социальной защиты населения.