13 сентября гражданам окажут бесплатную юридическую помощь

13 сентября 2018 года в Чувашской Республике сотрудники отделов социальной защиты населения и адвокаты проведут прием граждан по оказанию бесплатной юридической помощи по земельным, жилищным, пенсионным вопросам, вопросам ЖКХ, взыскания алиментов, предоставления мер социальной поддержки и др.
Приемы граждан пройдут на базе отделов социальной защиты населения.
Справка:
Бесплатную юридическую помощь в Чувашии могут получить более сорока категорий граждан. Это многодетные семьи, малоимущие, инвалиды I и II группы, беременные женщины, дети-инвалиды, сироты, ветераны и вдовы участников Великой Отечественной войны и др.