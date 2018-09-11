Жительница Чебоксар заложила квартиру и машину, чтобы купить биткоины

9 сентября в дежурную часть ОП № 3 УМВД России по г.Чебоксары обратилась жительница Чебоксар с заявлением о мошенничестве. 39-летняя горожанка решила заработать на биржевых торгах через Интернет. Увидев в во всемирной «паутине» соответствующее объявление «Как заработать денег на бирже», заполнила анкету и оставила свои контактные данные, копии документов и даже реквизиты банковской карты. После этого с женщиной связались и предложили приобрести биткоины, обещая в дальнейшем высокую прибыль.

Взяв 6 микрозаймов, заложив свою двухкомнатную квартиру, а также автомашину «Kia Rio», она переводила деньги на продиктованные ей счета. Всего на общую сумму свыше полутора миллионов рублей.

В определенный момент «продавцы» криптовалюты перестали выходить на связь. Обещанные биткоины потерпевшая так и не получила. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников. Известно, что они находятся за пределами Чувашии.