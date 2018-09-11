Слово болельщикам

ЕЛИСЕЙ САЙГАЧЕВ, студент ЧГУ:

— Я сам спортом занимаюсь не очень регулярно. Играю в баскетбол для удовольствия. Но поболеть за своих — это святое. Вот пришли с друзьями. Даже если они не займут никаких призовых мест, все равно главное — это участие. Во-первых, это здоровье. На беговую дорожку на соревнования просто так ведь не выйдешь, вначале надо потренироваться, а значит, какое-то время пройдет с пользой. И потом, любые соревнования — это командный дух, хорошая энергетика. Мне нравится, что «Советская Чувашия» каждый год устраивает такой праздник.

НАДЕЖДА ПЕТРОВА, молодая мама:

— Я сейчас сижу с ребенком, а вообще каждый год прихожу на эстафету газеты «Советская Чувашия». Очень правильно, что популяризируете здоровый образ жизни. Скажу о себе: работа сидячая, за компьютером. К концу дня и шея, и спина затекают, голова несвежая. А начинаешь бегать, потихоньку, для себя, и чувствуешь себя лучше. Физические нагрузки, тренировки — это очень полезно.

ТАТЬЯНА ЗАХАРОВА, сотрудник Росгосстраха:

— Я недавно в Росгосстрахе работаю, и когда узнала, что наша команда выступает на соревнованиях, с удовольствием собралась с ребенком поболеть за команду. У меня ребенок занимается тхэквондо, постоянно выступает на разных соревнованиях, поэтому я профессиональная болельщица. Это очень непростое дело — болеть за своих: нужно быть в форме, поэтому я сама занялась спортом, бегаю по утрам, занимаюсь физкультурой. Праздник, который устроила газета, мне очень нравится.

Фото Максима Васильева