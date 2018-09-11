«Скорая» осталась без работы

Во время соревнований на стадионе «Олимпийский» дежурили две бригады медицинских работников и «скорая помощь». И если карета скорой не понадобилась, то квалифицированная помощь медиков оказалась нужна десятерым бегунам.

Спортивный врач Яна Бахтина рассказала, что такая ситуация на стадионе типична для соревнований, где выступают любители. Самая большая ошибка, которую обычно не допускают профессионально подготовленные спортсмены, — любители нередко выходят на старт голодными. Волнение, большие нагрузки, к которым организм не приучен постоянными тренировками, дают о себе знать. В результате даже у молодых ребят может подняться давление, случиться спазм сосудов, возникнуть тошнота, рвота. Именно по такой причине вынужден был обратиться к докторам один из молодых людей, решивший, что пробежать несколько сотен метров — для него сущий пустяк. Однако организм взбунтовался, пришлось обращаться к врачам. К счастью, им хватило обычной «нашатырки» и простейших препаратов — обошлось без «большой» медицины, молодость победила.

Вторая ошибка — любители выходят на старт без разминки и разогрева мышц, считая это, по-видимому, пустой тратой времени. Поэтому судороги икроножных мышц тоже стали причиной общения спортсменов и медиков. Проблема не смертельная, но к финишу прийти с ней уже нельзя. Поэтому в преддверии «Кросса нации — 2018» всем, кто собирается в нем принимать участие, хорошо бы проштудировать азы спортивной подготовки.

Остальные восемь обращений к медикам были по поводу либо обострения старых травм: проблем с коленными суставами и растянутых связок, либо после получения небольших ушибов и царапин во время падения на дистанции. Серьезных повреждений, ко всеобщему удовольствию, никто из бегунов не получил.