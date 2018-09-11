Спорт — дорога к успеху

Поэтому к занятиям физкультурой надо приучать с детства

Имя Марины Аниченковой хорошо известно в республике. Член президиума Союза женщин Чувашии, почетный строитель Российской Федерации и член Чувашского регионального отделения ООО «Деловая Россия», она не первый год поддерживает эстафету «Советской Чувашии».

Более того, Марина Николаевна — единственная женщина-руководитель, которая в этом году стала партнером одного из самых массовых республиканских забегов. Сеть магазинов «Спорттовары», которой она руководит, в очередной раз подготовила призы для победителей в номинации «Ветераны спорта».

«Мы стремимся к тому, чтобы сеть магазинов «Спорттовары» стала узнаваемым, общепризнанным брендом лучших спортивных товаров в республике. Мы не делаем больших наценок, — говорит Марина Аниченкова. — Это позволяет привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. Спорт должен быть доступным. У нас сложились хорошие партнерские отношения со всеми спортивными организациями республики. Учебные заведения, детские сады, предприятия, санаторно-курортные комплексы предпочитают приобретать спортинвентарь именно в «Спорттоварах». Очень радуюсь, когда в наши магазины люди приходят всей семьей. Я считаю, что подрастающее поколение к занятиям физкультурой надо приучать с самого раннего детства. Спорт — это дорога к успеху».

В жизни Марина Николаевна всегда стремится вперед, к новым достижениям в различных областях: и в бизнесе, и в общественной деятельности. Обладая обширным кругом интересов, индивидуальностью и безупречным вкусом, она остается открытым и чутким человеком. Меценатство — это постоянная составляющая деятельности фирмы и ее руководителя. Марина Николаевна является образцом современного руководителя, и развитие сети спортивных магазинов «Спорттовары» — прекрасная пропаганда здорового образа жизни для многих тысяч жителей республики.

Фото Олега Мальцева: Марина Аниченкова не впервые поддерживает эстафету «Советской Чувашии».