Друзья вышли на старт

Этой команды нет в стартовых протоколах. Но она неизменно присутствует на каждой эстафете «СЧ». Ее представителей можно увидеть повсюду — на беговых дорожках, на трибунах, на торжественной церемонии награждения…

Речь — о команде наших партнеров, тех, кто не на словах, а на деле помогает газете провести масштабные спортивные соревнования. Причем для многих из них поддержка эстафеты стала доброй традицией. Давайте еще раз вспомним, кто в этом году вошел в сборную друзей эстафеты.

Это — крестьянско-фермерское хозяйство «ЭнежЪ», компания «МегаФон», ОАО «АККОНД», ОАО «Россельхозбанк», Чувашпотребсоюз, ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «Сигма — М» (г. Новочебоксарск ), МНТК «Микрохирургия глаза», ООО «Антей-сервис», Чувашское отделение ПАО Сбербанк, ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», филиал фирмы «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», «Росгосстрах» в Чувашии, ОАО «Ростелеком», ООО «Чувашгосснаб», швейная фабрика «Элита», филиал ООО «Авангард» — «Цивильский Бекон», ООО «Дент-а-мед», ООО «Объединенное железнодорожное хозяйство», ОАО «Ядринмолоко», АО «Инвестиционно-строительная компания «ЧЕСТР-ГРУПП», Нотариальная палата Чувашской Республики, ООО «Забава» (сеть магазинов «Спорттовары), «Чебоксарский филиал ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие», ООО «Кооператор» Чувашпотребсоюза, крестьянско-фермерское хозяйство Санзяпова Р.Ш., Союз журналистов Чувашии и Чувашское книжное издательство.

Свой вклад в проведение эстафеты внесли и два республиканских ведомства — Министерство физической культуры и спорта и Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций.

О некоторых наших партнерах мы писали в предыдущих и нынешнем номерах. О других — обязательно расскажем в дальнейшем. Спасибо всем нашим друзьям за поддержку! И — до встречи на 81-й эстафете газеты «Советская Чувашия»!

Редакция «СЧ»