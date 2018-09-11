Протокол 80-й эстафеты газеты «Советская Чувашия»

8 сентября г. Чебоксары, стадион «Олимпийский»

Протокол Фестиваля спорта прессы Чувашии — 80-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева

Команды органов власти Чувашской Республики

Команды администраций районов и городов ЧР

Команды территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в ЧР

Основные общеобразовательные школы (ООШ)

Средние общеобразовательные школы (СОШ)

Специальные (коррекционные) учреждения Чувашской Республики, клубы инвалидов

Команды СМИ

Профессиональные образовательные организации

Спортивные семьи с ребенком до 8 лет

Спортивные семьи с ребенком 8-14 лет

Ветераны спорта

Женские команды

Мужские команды

Смешанная группа

Основная группа

Фото Олега Мальцева: Команды СМИ, в составе которых были и опытные спортсмены, вышли на старт одними из первых.