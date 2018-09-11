В Чувашию поступят 9 автомобилей скорой помощи

5 сентября подписано распоряжение Правительства Российской Федерации, согласно которому в 2018 году в 75 субъектов федерации поступит 895 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе 9 автомобилей поступит в Чувашскую Республику.

Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ».

«К 2021 году автопарк станции скорой медицинской помощи должен быть полностью обновлен, – отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов. – Ведь новые автомобили – важный шаг на пути повышения качества и доступности скорой медицинской помощи. Наша цель – сохранить как можно больше жизней».

В 2018 году в Чувашской Республике планируется закупка еще 84 автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели из средств Республиканского бюджета уже выделено более 230 миллионов рублей.

На территории Чувашии ежедневно в течение 24 часов скорую медицинскую помощь оказывают 100 врачебных и фельдшерских бригад. Своевременность прибытия бригад на вызов, по данным 8 месяцев 2018 г., составляет 98,8%. В городах медицинские работники прибывают на вызов в течение 9,8 минут, на селе – 12,9 минут.

Приобретение новых автомобилей скорой медицинской помощи даст возможность выйти на более высокий и качественный уровень обеспечения экстренной медицинской помощи.