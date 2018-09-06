Гостехнадзор напоминает: на мотоблоках запрещен выезд на дороги и перевозка пассажиров

Мотоблок — не является транспортным средством даже при наличии прицепа, и выезжать на дороги общего пользования на нем запрещено. Также запрещена перевозка пассажиров. Данный вид транспорта предназначен для сельскохозяйственных работ. Доставка мотоблоков к месту проведения работ должна осуществляться с помощью других транспортных средств и ни в коем случае не «своим ходом».

В весенне-осенний период среди участников дорожного движения традиционно растет количество водителей мотоблоков. Выезжая на автодороги без каких-либо опознавательных знаков и световых приборов, они зачастую становятся виновниками и участниками ДТП.

В случае вынужденного передвижения на мотоблоке по проезжей части, по дорогам, в целях безопасности необходимо установить световые приборы и светоотражающие элементы.

По данным УГИБДД МВД по Чувашии, в 2017 году водители мотоблоков стали участниками 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 12 получили травмы различной тяжести.

На водителя мотоблока распространяются требования правил дорожного движения РФ. В случае нарушения иных правил, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью, водитель мотоблока привлекается к административной либо к уголовной ответственности.

Берегите себя и близких, соблюдайте правила дорожного движения!