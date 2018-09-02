Глава Чувашии встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой

1 сентября Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, правнучкой Героя Советского Союза А.В. Кочетова Аделиной Сотниковой.

Прославленная спортсменка приехала в республику, чтобы принять участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний, в Кадетском корпусе, который носит имя её прадеда. Как отметила фигуристка, для неё большая честь участвовать в этом важном для республики, для кадетов Чувашии событии.

«Моя бабушка рассказывала про прадеда: какой он был бесстрашный и отважный в небе. Эти слова очень значимы для меня. Мы должны знать своих героев. Вся страна должна знать. Благодаря им мы и живем сегодня», – прокомментировала она.

Глава республики отметил, что в Чувашии сохранению памяти героев уделяется особое внимание. «Вчера была открыта новая школа в Цивильске. Современная школа на 1200 учеников получила имя Героя Советского Союза Михаила Силантьева. Мы будем и дальше продолжать целенаправленную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», – подчеркнул он.

Михаил Игнатьев поблагодарил спортсменку за визит в Чувашию, отметив огромное воспитательное значение для молодёжи достижений российских олимпийцев. «Вы первая российская спортсменка, выигравшая золотую медаль в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх. Вы вложили в победу немало труда, усилий, упорства. С другой стороны, бесстрашие, дух победителя у Вас в крови от семьи Кочетовых», – отметил Глава Чувашии.

Руководитель региона рассказал о развитии зимних видов спорта в республике, о возможностях, которые созданы для занятий фигурным катанием и хоккеем.

«Было время, когда в республике практически отсутствовал лёд для занятий спортом. Сейчас у нас несколько объектов. Среди них – огромный Ледовый дворец «Чебоксары — Арена», который работает с 6 утра. Это прекрасные возможности для развития юных спортсменов», – подчеркнул руководитель республики.

Он сообщил, что ледовый дворец будет построен также и при Кадетском корпусе. «В этом году в бюджете республики на его строительство заложено 60 млн рублей. Министерство спорта подтвердило, что в следующем году предусмотрено 180 млн рублей. Этот современный каток будет доступен и для кадетов, и для горожан», – пояснил Глава Чувашии.

Михаил Игнатьев пригласил гостью чаще приезжать в республику для участия как в публичных мероприятиях, так и в мастер-классах, и других проектах, направленных на популяризацию физкультуры и спорта, патриотическое воспитание.

«С большим удовольствием буду приезжать сюда, давать мастер-классы, проводить встречи, в том числе с детишками. Готова рассказывать свою историю жизни, делиться опытом», – сказала фигуристка.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики