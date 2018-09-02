Состоялось открытие нового Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова

Сегодня, 1 сентября, специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономического сотрудничества с Республикой Белоруссия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 года по август 2018 года Михаил Бабич принял участие в мероприятиях, посвящённых Дню знаний и открытию нового Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах.

В торжественных мероприятиях приняли участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации, генерал-лейтенант Сергей Дронов, Герои Российской Федерации, руководители крупных предприятий – члены Попечительского совета Чувашского кадетского корпуса ПФО, а также кадеты, их родители и педагоги.

Чувашский кадетский корпус ПФО создан на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Республиканская кадетская школа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова». В 2017 году Чувашский кадетский корпус включен в проект «КаДетство» (реализуется в ПФО с 2013 года), инициатором которого в должности полпреда Президента РФ в ПФО являлся Михаил Бабич.

Аппарат полномочного представителя совместно с руководством Чувашии, Министерством обороны России и партнерами (Группа компаний «Ренова» – генеральный партнер проекта) поставили перед собой цель – создать все необходимые условия для получения кадетами конкурентоспособного образования.

Так, 28 июня 2017 года Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг в Москве подписали соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса.

За один год, практически с нуля, построен комплекс зданий образовательного учреждения, включающий спальные и учебный корпуса, спортивные и актовый залы, кабинеты дополнительного образования, а также благоустройство прилегающей территории и новый Кадетский парк. Спальный корпус на 250 мест позволил увеличить общую численность учащихся Чувашского кадетского корпуса до 400 человек.

Чувашский кадетский корпус ПФО будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение принимаются школьники, начиная с 5 класса. В этом году в Чувашском кадетском корпусе приступят к занятиям 400 кадет, приехавших на учебу со всей страны.

Для оказания шефской помощи Минобороны России за Чувашским кадетским корпусом закреплены филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань), две войсковые части.

В будущем планируется создание полноценного спортивного ядра для совершенствования кадетами физической подготовки, включая Региональный центр по хоккею, доступный для всех жителей г. Чебоксары. Строительство крытого ледового катка стоимостью до 300 млн рублей планируется обеспечить за счет средств федерального и республиканского бюджетов.

Сегодня Чувашский кадетский корпус – это современное специализированное образовательное учреждение с организованным непрерывным образовательным процессом, отвечающее последним инновационным технологиям с новейшей инфраструктурой, интерактивной образовательной системой формата 2025 для интеллектуального, нравственного, эстетического развития учащихся.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики