22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 1994 № 1714 «О Дне Государственного флага Российской Федерации» 22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации.

В рамках празднования Дня Государственного флага в муниципальных районах и городских округах молодежью республики будут организованы мероприятия, направленные на популяризацию государственных символов: праздничные концерты, театрализованные представления, повествующие об истории создания флага, торжественные шествия с триколором, творческие конкурсы. Также представителями детских и молодежных общественных объединений будет организована раздача ленточек с цветами государственного флага.

Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики