Директор Департамента Минпромторга России Евгений Корчевой: «Чувашская Республика – номер один в России по производству пищевого оборудования»

23 июня в Чебоксарах состоялось открытие нового производственного корпуса АО «Чувашторгтехника».

Поздравить руководство и работников крупнейшего производителя торгово-технологического оборудования со знаменательным событием прибыл Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

В церемонии открытия также приняли участие директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Евгений Корчевой, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, директор Японского центра в Нижнем Новгороде Ютака Кунугида.

«У нас уже стало доброй традицией в преддверии Дня Республики запускать новые производства», – сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев в приветственном слове. Он отметил, что для молодых специалистов создаются новые рабочие места, запускается высокотехнологичное производство. Продукция, которая выпускается под известным на рынке брендом Abat, востребована не только в России, но и за ее пределами.

Руководитель региона обратил внимание, что уровень заработной платы на предприятии почти в 2 раза выше, чем в среднем по республике. Он поблагодарил работников за ответственный подход к делу, а руководство – за эффективное управление производством.

«Вы достойно выполняете задачу, которую ставит перед отраслью промышленности руководство страны: выпускаете и поставляете качественную продукцию на экспорт», – заключил он. Глава Чувашии поздравил коллектив АО «Чувашторгтехника» с праздником, пожелав дальнейших успехов.

Генеральный директор акционерного общества «Чувашторгтехника» Наиль Хайрутдинов отметил, что на новом производстве будет выпускаться оборудование, которое ранее не производилось в Российской Федерации. Предприятие уже обеспечено заказами на 100 млн рублей. «Это позволит нам четко двигаться вперед, планировать производство, а также увеличить количество занятых людей, в общем, развивать нашу республику и нашу страну», – сказал он.

«Приятно видеть, что все компании, которые входят в большую семью АО «Чувашторгтехника» уверенно стоят на ногах. Благодаря этому Чувашская Республика сегодня является номером один в России по производству пищевого оборудования», – приветствовал собравшихся директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой. Он добавил, что важным фактором дальнейшего развития страны должно стать сокращение доли импорта. В то же время развитие машиностроения в пищевой сфере является важным аспектом в сфере продовольственной безопасности. «Мы поддерживаем развитие пищевого машиностроения в стране и хотим, чтобы каждый год открывалось, как минимум, по одному новому предприятию, в том числе и в Чувашии», – сказал он.

После перерезания красной ленты гости осмотрели производственные участки. При изготовлении изделий применяются высококачественные комплектующие, используется металлообрабатывающее оборудование лучших производителей. Официальных лиц ознакомили с образцами профессионального кухонного оборудования Abat, качество которого широко известно в России, СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. Ассортимент профессионального кухонного оборудования представлен картофелеочистительными, тестомесильными и овощерезательными машинами, электрическими мясорубками и др.

Наиль Хайрутдинов обратил внимание, что АО «Чувашторгтехника» внесло вклад в проведение чемпионата мира по футболу в России. Предприятие выпустило и поставило на тренировочные базы ЧМ-2018 ледогенераторы чешуйчатого льда, которые используются для охлаждения ног футболистов. Общая стоимость поставленного оборудования составила порядка 700 млн рублей.

Добавим, в организацию производства профессионального кухонного оборудования (картофелеочистительные машины, мясорубки электрические, тестомесильные машины, машины овощерезательные и др.) вложено 120 млн рублей инвестиций. Создано 50 высокопроизводительных рабочих мест.

Как отмечает руководство АО «Чувашторгтехника», широкая дилерская сеть по Российской Федерации, СНГ, а также наличие зарубежных партнеров позволяет обеспечить оперативную поставку и сервисное обслуживание оборудования. Постоянное наличие на складах всего ассортимента продукции, опытная команда специалистов, широкий парк станков и большие производственные площади позволяют оперативно реагировать на потребности рынка.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики