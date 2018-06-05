Дело и деньги

Новый директор ОАО «Промтрактор» поделился планами

На прошлой неделе состоялась встреча коллектива Чебоксарского завода промышленных тракторов со своим новым руководителем — временным генеральным директором ОАО «Промтрактор» Игорем Шпаком. Он вступил в должность по решению совета директоров ОАО «Промтрактор». Решение о постоянном его назначении будет принято на общем собрании акционеров 28 июня.

Игорь Шпак представляет компанию «Трансмашхолдинг», акционеры которой с недавнего времени подключились к управлению Чебоксарским заводом промышленных тракторов. Игорь Шпак подчеркнул, что новое руководство уже разработало предварительную программу развития, согласно которой к середине осени предприятие должно выйти на безубыточное производство.

Отвечая на многочисленные вопросы заводчан, Игорь Иванович сказал, что главной задачей компании является полная загрузка завода и обеспечение трудового коллектива максимальным объемом работы. Кроме этого, было отмечено, что «Трансмашхолдинг» сохранит профиль производственной деятельности предприятия с возможной дозагрузкой мощностей новыми видами продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

За хмель возьмутся железнодорожники

Заместитель председателя Кабинета Министров — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов встретился с Вадимом Хромых и Артуром Дашанковым — директором по развитию и главным конструктором ООО «41 Центральный завод железнодорожной техники». На встрече обсуждены вопросы проектирования и создания комплексов по сушке хмеля.

Сергей Артамонов поинтересовался возможностями предприятия по изготовлению дополнительной техники для хмелеводческой отрасли, в частности, производством оборудования для получения экстракта хмеля.

Как отметил главный конструктор, чертежи они могут изготовить быстро, сложнее будет провести испытания и подготовить для этого техническое задание.

Как сообщают в Минсельхозе, предприятие специализируется на выпуске подвижных ремонтных комплексов железнодорожных войск и средств малой механизации.

Но, по словам директора по развитию, активно работает и над применением возможностей и мощностей завода в производстве продукции для мирной жизни.

Все связанное с алюминием…

В конце июня в Чебоксарах намечается совещание по развитию глубокой переработки алюминия в регионах Приволжского федерального округа.

Как говорят в Минэкономразвития Чувашии, планируется обсудить специальные проекты по стимулированию развития высокой переработки алюминия на региональном уровне. В том числе «алюминиевые» решения для применения в городской среде, объекты дорожной инфраструктуры, применение алюминия в сельском хозяйстве и другие вопросы.

Подборку подготовил Вячеслав Крылов