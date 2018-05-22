Казанский марафон сделали чувашским

20 мая в столице Татарстана прошел четвертый Казанский марафон.

На старт главной дистанции — 42,2 километра — вышли 1700 спортсменов. Лучшей среди женщин в главной группе стала наша землячка, победитель лос-анджелесского марафона Татьяна Арясова. Она третий год подряд удерживает титул чемпионки Казанского старта. Второй финишировала также чувашская легкоатлетка Илемпи Мадеева.

Кроме основной дистанции, на трассе марафона определялись и чемпионы более коротких забегов. Так, полумарафон, 21 километр 100 метров, выиграл также спортсмен из Чувашии Александр Новиков. На 10-километровой дистанции стали лучшими Ирина Дмитриева и Сергей Емельянов. Среди призеров в беге на 3 километра второе место у Владимира Попова.