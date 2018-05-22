Готовимся к «Волга — Янцзы»

В минувшую пятницу под председательством премьер-министра Ивана Моторина состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке к проведению в Чувашии третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

В этом году деловая программа празднования Дня республики, как уже сообщала «СЧ», поменяла формат — вместо традиционного Чебоксарского экономического форума состоится третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству «Волга — Янцзы». Оно пройдет в начале августа в ледовом дворце «Чебоксары Арена».

Как доложил на заседании группы заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, все организационные и финансовые вопросы решаются в рабочем порядке. Подготовлена смета на проведение ремонтных работ, имеются предложения по посещению предприятий и экскурсионной программе. В фойе ледового дворца планируется сформировать выставочную экспозицию регионов ПФО, сообщает пресс-служба Минэкономразвития