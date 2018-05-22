О пенсиях и капитале

Кому положена ежемесячная выплата из материнского капитала? С какого возраста можно оформить на ребенка СНИЛС — документ обязательного пенсионного страхования? Выплачиваются ли детям сразу две пенсии — по потере кормильца и по инвалидности?

На эти и другие вопросы пенсионного обеспечения можно получить ответ на прямой линии, которую организуют редакция «Советской Чувашии» и Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике.

Прямая линия пройдет 24 мая с 11 до 13 часов. На вопросы читателей «СЧ» ответит управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Роза Алексеевна Кондратьева.

Телефон 62–73–33.

Предварительно вопросы можно прислать на электронную почту:

1162@015.pfr.ru и soc@chuvashia.ru