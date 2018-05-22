«Селфи делать можно и нужно!» ВИДЕО

В программе кинофорума картины, которые смотрят без перерыва на рекламу и попкорн

Вчера в Чебоксарах открылся XI Международный кинофестиваль. Все эти годы за организацию форума отвечает Максим Матросов?— руководитель Информационно-культурного и туристского центра Чувашии. За несколько дней до открытия Максим Юрьевич ответил на вопросы корреспондента «СЧ».

— Традиционно на фестивале несколько программ: непосредственно конкурс, внеконкурсный показ, подарки членов жюри. Какие фильмы в каждой программе?

— Основной конкурс — это полнометражные фильмы, которые были отобраны жюри под председательством Сергея Лаврентьева в Москве. В него вошли 10 картин. Среди конкурсантов картины наших Алексея Рыбина, Юсупа Разыкова, Александра Галибина. Есть работы из Австралии, США, Монголии и Южной Кореи. Будет также конкурс этнического и регионального кино. Это не только участники из Чувашии, ждем конкурсантов со всей России. Заявлены участники из Якутии, Башкортостана, Иркутска.

— Стало хорошей традицией, когда члены жюри показывают свои работы. Какие фильмы увидят зрители?

— Все мастера, которые будут выбирать лучших, покажут и свои работы. Александр Прошкин, председатель жюри, представит «Холодное лето пятьдесят третьего». Этот фильм откроет кинофестиваль. Также в программе картины «Искупление» и «Вакантна жизнь шеф-повара» Рустама Ильясова. В фильме прозвучит музыка Артема Васильева. Он известен как композитор многих картин, одна из его последних работ — «Экипаж».

— Каждый год в конкурсной программе фестиваля участвуют фильмы из Якутии. С чем связана такая активность кинематографистов из далекой республики?

— Да, знаете, существует феномен якутского кино. Наш кинофестиваль, конечно, поспособствовал в какой-то мере его открытию. Но не только. В Якутии сделали особый упор на свою киноисторию. Жители этой республики живут в своем мире, интересном, закрытом, может быть, от других, в чем-то непонятном. У них нет мегаполисов, и они показывают свою жизнь не такой, какую мы привыкли видеть. У них свой уклад, свои представления о жизни. И это любопытно и с точки зрения кино.

— Известно, что на фестиваль приедет автор фильма «Нагорная проповедь». Как удалось пригласить к нам буддийскую монахиню?

— Ее зовут Ю Ён Ы, и она приедет не одна, а со своими единомышленниками. Я недавно узнал, что самое большое количество роботов на душу населения в Южной Корее. Да и сами они работают, как роботы. Но к нам приезжает человек из этой страны с совсем другой идеей: не пропаганда современных технологий, а возвращение к основам мироздания. Мало того что она буддийская монахиня, она считает, что необходимо доносить ценностные, важные вещи через кино. В этом фильме она пытается показать суть учения Христа, как она это видит, и каким образом это мировоззрение может быть полезным сегодня.

— Обычно на кинофестивале проходит множество творческих встреч…

— Мы заполнили практически каждый день и задействовали практически все площадки Чувашии, где есть соответствующее оборудование. Мы запланировали встречу с молодым актером Сергеем Колешней и режиссером Лилией Трофимовой, они представят свой фильм «МиШура». Будет творческая встреча с Александром Кузнецовым, который сыграл главную роль в фильме «Джек Восьмеркин — американец». Запланирован большой мастер-класс Бориса Токарева. Готовим несколько мастер-классов, связанных с продюсированием и продвижением.

— В Каннах в этом году на красной дорожке запретили делать селфи, а как у нас?

— У нас можно и нужно будет делать селфи и ставить хештег #киноче. Надеюсь, что нашим зрителям будут интересны фильмы. Они несут в себе заряд культуры, заставляют задуматься, остановиться, вникнуть в смысл. Я надеюсь, что жители нашей республики по достоинству оценят нашу программу. Спасибо за интерес к кинофестивалю.

Фото Максима Васильева

Максим Матросов: в последнее время много сделано для кинофикации. Во всех городах республики появились современные цифровые кинозалы. Это позволяет большинству жителей Чувашии стать зрителями кинофестиваля.