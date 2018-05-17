Вышли на старт

Эстафета под эгидой «Чебоксарского политехника»

На чебоксарском стадионе «Энергия» прошла третья легкоатлетическая эстафета корпоративной газеты Чебоксарского института Московского политехнического университета «Чебоксарский политехник».

Как и в прошлые годы, соревнования состоялись в рамках Фестиваля спорта прессы Чувашии — первого этапа 80-й Республиканской легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия». Наряду с политеховцами в них участвовали студенты средних профессиональных учебных заведений, с которыми у института налажены тесные партнерские связи.

Участников эстафеты приветствовал директор Чебоксарского политеха Александр Агафонов. Он отметил, что «Чебоксарский политехник» с каждым годом пользуется все большей популярностью среди читателей. Вузовская газета по итогам Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное издание-2017» заняла призовое место и единственная среди всех корпоративных изданий Чувашии удостоилась знака отличия «Золотой фонд прессы-2018».

Эстафета открылась забегом руководителей подразделений, преподавателей и сотрудников политеха на 400 метров. Здесь самой быстрой стала инспектор по контролю за исполнением поручений кафедры права Дарья Александрова. Ну а затем на старт вышли студенческие команды девушек, которые задали довольно быстрый темп бега. В этом преуспели студентки Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, которые в течение всего года интенсивно занимаются легкой атлетикой. Они с первых метров дистанции взяли быстрый старт и обошли соперниц, никому не уступив первенства.

Еще более ярким стало выступление будущих строителей этого учебного заведения в следующем забеге среди мужских команд, в котором все три команды техникума никому не оставили шансов на победу, заняв весь подиум. Это серьезная заявка на успех на эстафете газеты «Советская Чувашия», которая пройдет предстоящей осенью.

Николай Галкин

Страсти на эстафете разгорелись нешуточные.