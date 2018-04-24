Аукцион в зоне риска

В Доме правительства обсудили борьбу с латентной коррупцией и нарушения при проведении торгов

Опыт есть, недостатки тоже

Ограждение экономики от желающих «растащить» ее — по сути, стержень национального плана противодействия коррупции в России и стратегии экономической безопасности страны до 2030 года. Об этом напомнил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которая прошла под его председательством. И о том, что республика в свое время вошла в число пилотных регионов ПФО по противодействию коррупции.

Глава отметил, что опыт Чувашии, наши практики востребованы среди других регионов России. На его взгляд, очень важен комплексный подход в реализации мероприятий антикоррупционной направленности, активное межведомственное взаимодействие и обмен информацией о правонарушениях. Это позволяет эффективнее выявлять упущения и недоработки и качественно их искоренять.

А искоренять есть что. По информации начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии Андрея Семенова, в прошлом году в республике выявлено 214 преступлений коррупционного характера, к уголовной ответственности привлечено 83 гражданина. В свою очередь, руководитель СУ СКР по Чувашии Александр Полтинин обратил внимание на то, что за последние четыре года в республике наблюдается снижение выявляемости коррупционных правонарушений. По его мнению, это говорит о недостаточной эффективности оперативно-розыскной деятельности. На его взгляд, для формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению важно бороться не только с «крупной» коррупцией, но и с мелкими бытовыми фактами взяточничества. В их числе вознаграждения за устройство ребенка в «хорошую» школу, получение бесплатной путевки для него или для себя (на отдых либо лечение), за «похороны» административных протоколов сотрудниками ГИБДД при нарушении правил дорожного движения, незаконный сбор денег на нужды детского сада или школы и прочее. Руководитель СУ опасается, что если не вести эффективно работу в этой сфере, то такие преступления могут перейти в разряд латентных (скрытых).

Победителей и трансферты проверили

На заседании также обсудили итоги работы органов контроля за прошлый год в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По данным исполняющей обязанности руководителя Минэкономразвития Инны Антоновой, в 2017 году проведено 125 контрольных мероприятий в отношении 83 объектов. Вынесено 25 решений о привлечении 18 должностных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 513 тысяч рублей.

С ее слов, в основном рассмотренные административные дела связаны с нарушениями требований законодательства об опубликовании определенных сведений в единой информационной системе в сфере закупок. В ходе проверки, проведенной и специалистами Контрольно-счетной палаты, наибольшее количество нарушений выявлено при использовании отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета в 2016 году и за семь месяцев прошлого года.

23,1 млрд рублей составил по итогам прошлого года общий объем закупок Чувашии, бюджетная эффективность — 1,7 млрд рублей (порядка восьми процентов)

Глава республики акцентировал внимание на том, что экономия по итогам торгов не должна идти в ущерб качеству. «Зачастую проектанты или сметчики подрядчиков делают большие скидки, снижают цену, а потом начинают применять дешевые материалы, а мы получаем низкое качество проведенных работ». Он напомнил про рачительный подход к бюджетным средствам и подчеркнул важность профессионального подхода к подготовке тендерной документации.

И УФАС дали наказ…

В отношении расходов, связанных с закупками, в прошлом году проведено 67 проверок, сообщила министр финансов Светлана Енилина. Проверено 446 контрактов (договоров) общей стоимостью 2350,5 млн рублей. Из них с нарушением законодательства о контрактной системе исполнен 141 контракт, в том числе 21 — с нарушением сроков исполнения.

Общий объем нарушений законодательства при закупках, выявленных в ходе проверок за указанный период, составил 99,1 млн рублей, из них подлежит устранению (восстановлению в бюджет) 46,6 млн рублей. Светлана Енилина заметила, что из этой суммы 40 млн рублей — недоимка в результате оплаты работ, не соответствующих целям предоставления межбюджетных трансфертов, не подтвержденных физическими объемами и не являющихся предметом контракта. Ведется работа по возврату бюджетных средств.

Нередко существенно затягивают процедуры проведения торгов необоснованные жалобы, а отдельные антимонопольные дела создают проблемы заказчикам в части выполнения важных социальных обязательств, отметили на заседании. Председатель Кабмина Иван Моторин заметил, что со стороны территориального УФАС поступает очень много предписаний в адрес органов исполнительной власти, нередко приходится доказывать правоту через суд.

«Зачастую необходимо исполнять те или иные заказы в течение одного финансового года, а сложившаяся практика рассмотрения судебных дел с нашим УФАС показывает, что они затягиваются на срок от 4 до 9 месяцев», — отметил премьер-министр. В ходе судебных тяжб с антимонопольным органом в 2016–2018 годах было рассмотрено несколько десяткой дел. По многим из них решения вынесены в пользу органов исполнительной власти.

Премьер-министр привел пример с проведением Госслужбой Чувашии по тарифам и конкурентной политике открытых аукционов на строительство детских садов в микрорайонах «Соляное» и «Новый город». «В обоих случаях документация была идентичная. Но в части «Нового города», где было заявлено порядка 12 участников, нам были выданы предписания. Соответственно, один контракт был заключен, в другой вносились изменения. Фактически в одинаковых случаях были заявлены совершенно разные требования», — рассказал он, обозначив позицию, что такие вещи необходимо синхронизировать и решать в рабочем порядке.

Также из-за судебных тяжб по антимонопольным делам на четыре месяца было задержано начало создания Центра ядерной медицины при Республиканском онкодиспансере. На шесть месяцев затянулся старт строительства многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы по проспекту Ленина. Продолжаются споры с антимонопольным управлением и по делу об определении регионального оператора по обращению с ТКО.

«Эти проекты являются важными для республики и пилотными для страны. И здесь надо совместно решать возникшие вопросы, а не упражняться в отстаивании своей позиции в судах», — заключил Иван Моторин. Высказал свое мнение и Глава республики: «Когда в итоге суд выносит решение в пользу государственного заказчика, я могу оценивать это как брак в работе антимонопольного ведомства». И призвал УФАС повышать эффективность совместной работы во благо жителей республики и соблюдать баланс интересов, решая государственные задачи.