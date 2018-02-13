Новочебоксарка Лана Прусакова прибыла в Южную Корею на Олимпиаду

Лана Прусакова вместе с личным тренером, старшим тренером сборной России по слоуп-стайлу Никитой Васильевым прилетели в Южную Корею. Воспитанница чувашской школы фристайла примет участие в Олимпийских играх.

Россию в соревнованиях по слоуп-стайлу представят два спортсмена – это новочебоксарка Лана Прусакова и москвичка Анастасия Таталина. Их сопровождает старший тренер сборной страны, тоже воспитанник чувашской школы фристайла Никита Васильев.

Напомним, соревнования по фристайлу среди женщин в дисциплине слоуп-стайл пройдут в субботу, 17 февраля. Начало в 4:00 по московскому времени, финалы начнутся в 7:00 утра.