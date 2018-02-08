Михаил Игнатьев встретился с заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Оксаной Лут

7 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Оксаной Лут.

В обсуждении актуальных вопросов приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, директор Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Ирина Письменская.

Как сообщает официальный портал органов власти, ключевой темой стали вопросы реализации планов дальнейшего партнерства, направленного на комплексное развитие Чувашии.

Глава республики Михаил Игнатьев выразил признательность руководству Россельхозбанка за эффективное взаимовыгодное сотрудничество. Руководитель региона отметил, что Россельхозбанк является одним из надежных партнеров республики в реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.

Было отмечено, что Россельхозбанк вложил в экономику Чувашской Республики более 63 млрд рублей, 70% из них – в АПК. Оказана кредитная поддержка в реализации более 130 крупных инвестиционных проектов в республике.

В феврале 2014 года между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» подписано Соглашение о взаимодействии в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Только в 2017 году сельхозтоваропроизводителями республики в АО «Россельхозбанк» привлечено кредитов на сумму 531,9 млн рублей.

Сегодня Россельхозбанк предоставляет широкий спектр современных банковских услуг, делая их доступными для жителей всех сельских районов и городов. Из 24 дополнительных офисов банка 20 работают в муниципальных районах республики. По количеству размещенных на территории Чувашии банкоматов Россельхозбанк занимает второе место.

Михаил Игнатьев сообщил, что с начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, личные подсобные хозяйства республики привлекли 26 млрд рублей кредитных ресурсов. 45% кредитов, выданных личным подсобным хозяйствам, предоставлены Россельхозбанком.

Руководитель региона особо отметил, что значительный спрос на кредиты со стороны аграриев объясняется высоким уровнем государственной поддержки. Так, за 2017 год на субсидирование процентных ставок направлено 4,5 млрд рублей бюджетных денег. «Эта поддержка стала большим подспорьем для селян, способствовала снижению издержек, повышению культуры производства и механизации ручного труда в личных подсобных хозяйствах», – заметил он.

На сегодняшний день аграрии республики подали в Россельхозбанк 90 заявок на 879 млн рублей. «Заемщики доверяют вашему банку. Это главный стимул для наращивания сотрудничества», – добавил он.

Оксана Лут рассказала, что Россельхозбанк планирует расширять свое присутствие в Чувашии. Клиентами филиала являются не только аграрии, но и предприятия электротехнического кластера, дорожно-строительной отрасли и других секторов экономики. «Россельхозбанк выступает надежным партнером республики: мы активно поддерживаем реализацию инвестиционных проектов и планируем продолжать двигаться в этом направлении», – заявила Оксана Лут. К примеру, Россельхозбанк примет участие в реализации перспективного проекта — строительстве в Чувашии крупного инновационного тепличного комплекса с ГК «Ренова».

Напомним, возможность строительства теплицы на территории Чувашской Республики была обсуждена Председателем Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом и Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым в ходе визита в Японию в составе официальной делегации России в декабре 2016 года.

В 2017 году на полях Российского инвестиционного форума в Сочи состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой Компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике». Свои подписи под документом поставили Глава Чувашии Михаил Игнатьев и Председатель Совета директоров Группы Компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

В рамках этого соглашения будет построен высокотехнологичный тепличный комплекс пятого поколения с объемом производства более 19 тысяч тонн овощей в год. Михаил Игнатьев подчеркнул, что республика будет содействовать реализации проекта и открытия первой очереди уже осенью текущего года.