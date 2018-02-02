Сбор подписей завершен. Работа продолжается

Центральная избирательная комиссия России закончила прием подписей от желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты страны. Совсем скоро утвержденные соискатели приступят к раздаче избирателям агитационных материалов.

О передаче собранных подписных листов в Центризбирком рассказали «СЧ» в штабах Григория Явлинского и Ксении Собчак в Чувашии. «Мы в режиме ожидания», — коротко сообщил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Владислав Аркадьев, напомнив, что в 2012 году их кандидат не был допущен до выборов.

Небольшой тайм-аут, на два-три дня, взяли и в республиканском штабе Собчак. Его руководитель Дарья Комарова рассказала: активисты полностью заняты планированием и готовятся к агитации. «Поскольку кандидат у нас необычный, то и подход будет нестандартным», — не стала она раскрывать все карты.

Обошлись без подписей (в соответствии с законодательством) и приступили к агитации на территории Чувашии выдвиженцы от парламентских партий Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Уже замечены на улицах билборды ЛДПР, в КПРФ пока обходятся раздачей агитматериалов, и вот-вот вдоль дорог разместят баннеры.

Активно работает штаб Владимира Путина. Подписи в поддержку кандидата сданы, и сейчас здесь приступили к следующему этапу — непосредственной работе с избирателями. Претенденту на пост руководителя государства помочь с этой большой работой должны доверенные лица.

На днях в Общественном штабе в поддержку Путина в Чебоксарах собирали журналистов его сопредседатели?— руководитель Совета медицинской ассоциации Чувашии Елена Барсукова и ректор Чувашского государственного педуниверситета имени И.Я. Яковлева Владимир Иванов. Они рассказали о своей поездке в Москву на встречу Путина с доверенными лицами со всей страны.

В первый день пребывания в столице доверенные лица работали группами по восьми отраслям, рассказала Елена Барсукова. Обсуждения аккумулировались в предложения, которые и были переданы в центральный штаб, чтобы сформулировать программу кандидата. Во второй день состоялась встреча с Путиным. На ней он давал комментарии к полученным материалам и отвечал на вопросы из зала, в котором, кстати, было много известных лиц, специалистов своего дела.

Чувствовалась сильная энергетика, исходящая от Путина, поделился наблюдениями от встречи с кандидатом Владимир Иванов. Обсуждали многие сферы, в том числе говорили о сельском хозяйстве, здравоохранении, молодежи, но акцент при этом ставился на выполнение реалистичных задач, подметил он.

На вопрос пишущей братии, сколько же подписей было собрано волонтерами, Иванов ответил, что собрали значительно больше необходимого, но это не главное. Важно, что избирателям дали возможность выразить свою поддержку кандидату. И теперь от них ждут вопросов и пожеланий, которые будут приниматься в Общественной приемной Путина (Калинина, 80 в).

КСТАТИ

Центризбирком России завершил прием подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов на пост президента страны. Как сообщает ТАСС, подписи сдали шесть кандидатов из 17 прошедших этап выдвижения. Окончательный состав бюллетеня определится к 10 февраля.