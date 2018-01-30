Житель Чувашии доверился объявлению…

Очередной жертвой интернет-мошенников стал житель Красноармейского района, решивший купить дизельное топливо по выгодной цене.

Связавшись с автором объявления, он договорился о поставке 15 тонн горючего. Злоумышленники действительно заказали автоцистерну, прибывшую к заказчику. Но деньги за топливо были перечислены не компании-поставщику, а преступникам. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального МВД.