Торговля расширяется

В 2017 году в Чувашии было открыто и реконструировано 409 объектов потребительского рынка. Это на 9,7% больше предыдущего года. Одних только розничных магазинов прибавилось 272, плюс 66 объектов общественного питания и 69 — бытового обслуживания.

Как отмечают в Минэкономразвития республики, реализация инвестиционных проектов в этой сфере напрямую связана с созданием новых рабочих мест. Их в минувшем году стало больше почти на 1800. В настоящее время в республике насчитывается около 6 тыс. объектов розничной торговли, более 2,3 тыс. — общественного питания.