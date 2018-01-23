В третий раз министром спорта Ульяновской области назначен уроженец Чувашии

Двойной день рождения министра

В третий раз министром спорта Ульяновской области назначен наш земляк, уроженец села Порецкое Владимир Лазарев.

Любопытно, что Владимир Николаевич в отличие от подавляющего большинства жителей планеты отмечает свой день рождения не один раз в году, как это принято, а целых два. «По паспорту у меня день рождения 1 января, но на самом деле родился 29 декабря 1953 года. Причина в том, что во время Великой Отечественной войны в армию призывали по году рождения, когда исполнялось 17 лет. Можно было призвать январского, а можно — декабрьского, который почти на год моложе. Вот чтобы так не получалось, родители плюсовали детям дни и месяцы, которые оставались до нового года. Мои отец с мамой и оба деда были участниками войны. Это поколение так оберегало детей, записывая в документы датой чуть позже», — пояснил Лазарев. А отмечает министр и его семья день рождения, как это бывает нередко, параллельно с Новым годом.

Самый желанный подарок для Владимира Николаевича — когда на праздник собираются все самые близкие: жена, теща, две дочери, две внучки, зять и племянник.

Что касается профессиональной деятельности, то спортивную стезю Лазарев выбрал еще в школе, занимался легкой атлетикой и лыжами. В Ульяновском пединституте имени И.Н. Ульянова увлекся гимнастикой. Окончил вуз, остался в нем преподавателем. Пять лет преподавал, а потом перешел на организационную работу. До министра вырос с должности заведующего организационно-массовым отделом областного совета ДСО «Труд». «Идеальная кандидатура!» — так отреагировала спортивная общественность области на третье назначение Лазарева министром спорта.