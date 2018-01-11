Коням купят автомобиль

«Сегодня мы привезли двух новых породистых жеребцов! А скоро у нас должен появиться коневоз», — директор новочебоксарской конно-спортивной школы Валерий Краснов не скрывает радости.

Радость понятна: благодаря новому транспорту воспитанники школы смогут чаще выезжать на соревнования в другие регионы, и не придется каждый раз задумываться об аренде транспорта для перевоза животных.

Объявление о проведении 22 января соответствующего аукциона можно увидеть на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Согласно ему начальная цена грузовика для транспортировки в специализированном отсеке шести лошадей — 6,7 млн рублей. Финансируется покупка из республиканского бюджета.

Коневоз «должен обеспечивать безопасную перевозку по дорогам общего пользования, сохранность и безопасность в пути следования и при погрузке-выгрузке», — гласит техзадание. Для этого крыша и стенки машины должны быть утеплены, по периметру необходимы животноводческие маты. Обязательное условие — наличие системы «Антипаника», индивидуальных кормушек, камер для видеонаблюдения за лошадьми, а также устройств для крепления и транспортировки амуниции. Доставить грузовик победитель аукциона должен будет в течение 3 месяцев с момента заключения контракта.

Как рассказал Валерий Краснов, раньше животных перевозили в стареньком прицепе еще 70-х годов выпуска, и, конечно, это было опасно. В последние годы школе приходилось транспортировать лошадей на арендованных автомобилях, но с ними возникали проблемы, и порой из-за этого соревнования в других регионах приходилось пропускать.

«Мы очень благодарны руководству республики за возможность приобрести коневоз, — говорит директор школы. — Конкур (преодоление препятствий на лошадях) — олимпийский вид спорта, и теперь перед нами открываются большие перспективы».