Приедет ли «Питтсбург» в Чебоксары?

Наконец-то мне удалось побывать на матче ХК «Чебоксары», который представляет республику на всероссийской арене (Высшая хоккейная лига, ВХЛ-Б) вместо расформированного «Сокола» из Новочебоксарска.

На матчах в Новочебоксарске я был еще в студенчестве. Помнится, бабушка-контролер на входе, увидев корочку от «Чебоксарских новостей», устроила мне политический отпор: «Так и писал бы про свои Чебоксары! Сюда-то че приехал?» Но на игру все же пропустила.

8 и 9 января команда «Чебоксары» принимала соперников из саратовского «Кристалла». На игру (а точнее — на вторую ее половину, по пути на встречу) я хотел попасть еще в понедельник. Но банковскую карту к оплате билетов там не принимают, а налички при себе не было. Пока искал ближайший банкомат, махнул на хоккей рукой и пошел коротать время до встречи в другом месте. А зря: пришел-то я к середине второго периода при счете 0:0, а после того, как покинул «Чебоксары-Арену», соперники наколотили друг другу 10 шайб. Победила команда «Чебоксары» — 6:4.

Во вторник я вновь пришел к середине второго периода, но все уже было не так. Как только оказался на трибуне, увидел, что игроки радуются третьему голу в ворота ХК «Чебоксары». Следующий, он же заключительный, гол состоялся незадолго до окончания третьего периода. Да еще и в ворота «Чебоксар», да еще и игравших в большинстве — 0:4.

Ничего страшного, бывает. В целом мне понравилось. С атмосферой футбольного матча «Спартак» — «Ливерпуль», конечно, не сравнить. Но тоже неплохо. Арена, которой несколько лет, вполне себе уютная. Трибуны, кстати, вмещают 7500 зрителей — это на две тысячи больше, чем арена подольского «Витязя», играющего в КХЛ. Было бы неплохо, если бы и в Чебоксары как-нибудь приехали «Витязь», ЦСКА, «Спартак» и даже «Питтсбург»….

Приятно, что арена впечатлила и тренера «Кристалла» Анатолия Лукошина: «Мне очень нравится сюда приезжать. Здесь настоящая хоккейная арена, отличная аура». Это он сказал, покидая пресс-конференцию, куда можно попасть через фойе, и для этого вовсе не обязательно размахивать корочкой: все равно на нее смотреть некому.

Завершу текст тем, с чего и начал. По-человечески жаль, что, не постесняюсь этого слова, легендарной команды «Сокол» больше не существует. Это была команда с многолетними (клуб основан в 1975 году) традициями и всегда пользовалась вниманием и поддержкой со стороны болельщиков. Надеюсь, что эти традиции продолжит преемник «Сокола» — ХК «Чебоксары», тем более условия для этого есть: уровень спортивной инфраструктуры за эти десятилетия значительно вырос…

Владимир Нардин,

корреспондент «Интерфакс»