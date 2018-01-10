Новый год — новые правила

Что изменится для нас в наступившем 2018-м?

Для всех, кого беспокоит здоровье, год начинается с приятных новостей.

ЛЕКАРСТВА. Перечень жизненно необходимых лекарств, утвержденный правительством страны, стал больше. В него дополнительно внесено 60 препаратов и 8 новых лекарственных форм препаратов, уже имевшихся в списке. Льготники смогут получать на 25 лекарств больше, причем 22 позиции из них относятся к противоопухолевым и гормональным средствам, применяемым при лечении рака, а еще три — обезболивающие с доказанным эффектом.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ. В больницах республики в прошлом году начали открываться гериатрические кабинеты для людей старшего поколения. А теперь помощь гериатров включена в тарифы обязательного медицинского страхования.

Гериатрия — это особый вид медицины, который становится все более актуальным: ведь средняя продолжительность жизни увеличивается. Поэтому медикам приходится лечить не только возрастные заболевания своих пациентов, но и особо тщательно подбирать им комплексное лечение ввиду того, что они страдают несколькими заболеваниями сразу.

«Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия», — говорится в сообщении ТАСС.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА. В этом году вступил в силу закон, предусматривающий проведение врачебных консилиумов и консультаций при помощи видеоконференций, а также других видов телемедицинской связи. И пока в стране переживают, как на практике внедрить и отшлифовать нововведение, в нашей республике телемедицина уже давно работает и прекрасно отлажена — благодаря тому, что в Чувашии отрабатывался ее пилотный проект.

Это вовсе не означает, что врачи ставят диагнозы пациентам, наблюдая их по монитору. Прежде всего, перед дистанционной консультацией доктора, которые лечат больного очно, тщательно его обследуют и только после этого обращаются к ведущим специалистам клиник.

Так, например, онкологи Чувашии связываются при необходимости с московскими коллегами из Российского онкоцентра имени Блохина не только для консультаций, но и во время сложных операций, чтобы уточнить их ход или объем. Кардиологи консультируют своих пациентов в Национальном медицинском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, в том числе и у всемирно известного кардиохирурга Лео Бокерия.

В свою очередь доктора республиканских клиник консультируют своих коллег из районных больниц. Также у нас уже отлажена выписка больничных листов в электронном виде, передача по зашифрованным каналам связи рентгеновских или томографических снимков, других исследований и анализов.

Помимо этого, предполагается, что лечащий врач сможет дистанционно наблюдать за состоянием здоровья своего пациента после очного приема. А сам пациент через портал госуслуг и личный кабинет сможет получать персональную медицинскую информацию, делать выписки из истории болезни, самостоятельно отслеживать статус медицинских тестов.

Сложностей с реализацией закона, который требует подключения всех медицинских учреждений к Интернету и к Единой государственной информационной системе, по словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова, в республике не будет.

Алена Оленова

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Вырастут МРОТ и страховая пенсия

А также оклады военных и федеральных госслужащих.

В наступившем году, как уже сообщала «СЧ», страховые пенсии пересчитали с 1 января, то есть на месяц раньше, чем это делалось прежде. Прибавку получили неработающие пенсионеры по старости, инвалидности, потере кормильца. Рост пенсий составил 3,7%, что выше прогнозного уровня инфляции (2,6%) в 2017 году.

После индексации фиксированная выплата в составе страховой пенсии достигла почти 4983 руб., а стоимость пенсионного балла 81,49 руб. против 78,58 руб. в прошлом году.

По информации отделения ПФР в Чувашии, прибавку к пенсии начали получать более 276 тыс. неработающих пенсионеров. При этом средний размер пенсии по старости в республике увеличится на 457 руб., достигнув 12,9 тыс. руб.

Работающих пенсионеров индексация не затронет. Зато представителям этой категории пенсионеров можно надеяться на повышение зарплаты. С нынешнего года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) привязывается к уровню прожиточного минимума (ПМ), о чем велись разговоры уже несколько лет, с момента принятия нового Трудового кодекса.

С 1 января 2018 года МРОТ составил 85% от ПМ, в денежном выражении это 9489 руб. А от величины МРОТ, как известно, зависят зарплаты, больничные и другие выплаты.

По данным федерального министра труда Максима Топилина, закон коснется около 20 млн россиян. Это в основном бюджетники, но есть и занятые в частном бизнесе, действующем без образования юридического лица, то есть в форме индивидуального предпринимательства.

Отдельно надо сказать о военнослужащих и о федеральных госслужащих. Их оклады с начала года возрастут на 4%.

Людмила Арзамасова

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Хочешь рулить — бросай курить

Или хотя бы не выбрасывай в окно окурки и зажженные спички

Подобный запрет для автовладельцев введен с 5 января. Продиктован он не Правилами дорожного движения, а изменениями в Правила противопожарной безопасности. Табу касается также машинистов и пассажиров поездов. Соответствующее правительственное постановление подписано в?канун нового года.

С 1 января 2018 года в России начали действовать и измененные Правила дорожного движения, а также приняты меры, направленные на снижение числа аварий. Например, вводится новое определение «зона успокоенного движения». Это места, где соприкасаются пути водителей и пешеходов. Специальный дорожный знак, который сейчас находится в стадии разработки, предписывает автомобилистам в таких местах двигаться со скоростью 10–20 км в час, не совершая обгоны, и быть предельно внимательными. Хозяева положения тут пешеходы.

К новинкам 2018 года следует отнести эксперимент по внедрению электронной формы паспорта транспортного средства. Оформление бумажных ПТС окончательно прекратится уже в июле. В электронном паспорте в отличие от прежнего будут храниться все данные об автомобиле и его владельце, включая информацию о техническом обслуживании и ремонте. Электронные ПТС будут храниться в базе данных ГИБДД.

В наступившем году планируется и введение новой формы полиса ОСАГО. В нем теперь предусмотрен QR-код, располагающийся в правом верхнем углу. Это позволит получать информацию о договоре страхования на сайте РСА в режиме онлайн. Эксперты уверены, что нововведение позволит снять проблему с фальшивыми полисами автогражданки.

Надо отметить и то, что стоимость полиса будет рассчитываться страховыми компаниями индивидуально. Фиксированные значения Центробанк предлагает сохранить только для коэффициента «бонус — малус», учитывающего безаварийный стаж водителя, а также планируемый к введению коэффициент нарушений правил дорожного движения. Период либерализации ОСАГО рассчитан до конца 2019 года.

Изменения коснутся и правил прохождения техосмотра. Согласно им Ространснадзор будет контролировать каждую проверку автомобиля, фиксируя процедуру диагностики на фото и видео. Без этой «картинки» страховые компании не имеют права оформить автогражданку. Кроме того, автовладельцев, уклоняющихся от прохождения ТО, будут наказывать штрафом в размере 800 рублей.

С 18 марта начнут наказывать и водителей, которые в темное время суток выйдут из автомобиля на дорогу или обочину без светоотражающего жилета. Такая предосторожность при растущей интенсивности движения не будет лишней.

В числе прочих изменений в ПДД надо сказать и о повышении размеров штрафов за те или иные нарушения. Так, к примеру, за управление автомобилем без доверенности придется заплатить 3000 рублей, за незаконное использование опознавательных знаков («инвалид» или фонаря, как на автомобилях такси) — 5000 рублей. За непристегнутый ремень безопасности или езду на мотоцикле без шлема — 1000 рублей.

Подорожала и «зебра». За непропуск водителем пешехода максимальный размер штрафа увеличен с 1500 до 2500 рублей.

Более суровые наказания ждут тех, кто решится сесть за руль без прав или в нетрезвом виде. В первом случае предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей или же арест сроком на 15 суток. Во втором — штраф составит 30 тыс. рублей, если это было впервые и не повлекло за собой тяжких последствий. В противном случае нарушителю грозит лишение прав на срок от 18 до 24 месяцев. При отказе водителя от медицинского освидетельствования на алкоголь или наличия у него судимости сумма штрафа может увеличиться в 8-10 раз!

За выезд на встречку и значительное превышение скорости штраф составит 5000 рублей, а в отдельных случаях нарушителя могут лишить прав на 6 месяцев.

Кстати

С 1 января изменения коснулись и деятельности самого Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Увольнению подлежит каждый 5-й сотрудник ГИБДД. По большей части это кабинетные работники. Но при этом под сокращение не подпадают сотрудники подразделений, занимающиеся регистрацией автомобилей, приемом экзаменов и выдачей водительских прав. Уволенным полицейским будет предлагаться перевод на другие должности в структуре МВД. Кадровая реформа, объясняют эксперты, обусловлена масштабным оснащением автодорог камерами фиксации и слежения за транспортными потоками.

Елена Кузнецова

Фото Олега Мальцева из архива редакции

Штрафы для нарушителей ПДД в этом году заметно вырастут — за самые серезные прегрешения — почти в 10 раз.

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«Детские» деньги

На что могут рассчитывать семьи с детьми в новом году

ДЕНЬГИ ЗА ПЕРВЕНЦА

Согласно закону, который подписал Владимир Путин в конце прошлого года, при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет семья будет получать ежемесячное денежное пособие. Выплата будет адресной. Она полагается семьям, подушевой доход в которых меньше, чем полтора прожиточных минимума на ребенка в регионе.

Для оформления пособия родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

МАТКАПИТАЛ ПРОДЛЕН

Указом Президента России действие маткапитала продлено до 31 декабря 2021 года. Заметим, что с 1 января у «маминых» денег появились новые возможности. Так, теперь маткапиталом можно будет оплачивать услуги дошкольного образования уже с рождения ребенка. А особо нуждающиеся семьи смогут получать деньги ежемесячно. Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФР.

ПОСОБИЕ НА ТРЕТЬЕГО

Как мы уже сообщали, с нового года в Чувашии возобновляются ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующего детей. Правом на пособие обладают семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину среднедушевого денежного дохода в республике. Получать деньги семьи будут до достижения ребенком возраста трех лет.

ИПОТЕКА ПОД 6%

В новом году семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года появится на свет второй или третий ребенок, могут оформить ипотеку по льготной ставке — 6% годовых. Причем разницу между реальной ставкой и 6% субсидирует государство. Субсидироваться будут только кредиты, полученные на приобретение жилья на первичном рынке (в новостройке). А семьи, у которых имеется оформленный ранее ипотечный кредит, при рождении второго или третьего ребенка смогут рефинансировать остаток по кредиту под те же 6%.

ПЕНСИЯ ПОДКИДЫШАМ

С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальные пенсии. Это касается детей, от которых отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкидышей. При их регистрации сведения о родителях отсутствовали.

Такие дети до достижения 18 лет будут получать пенсию в размере 10068 рублей в месяц. В случае поступления в вуз на очное отделение пенсия будет выплачиваться вплоть до 23 лет.

Коллаж «СЧ»

— Интересно, и на сколько же в этом году у меня прибавится пенсия?..