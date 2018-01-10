Эмоции роста

И танец учит жить в коллективе

Чебоксарская детская школа искусств № 1 славится своими хореографическими коллективами. Одним из них, под названием «Эмоция», руководит молодой и перспективный преподаватель Петр Пашков. Свое название его коллектив вполне оправдывает.

Совсем недавно на сцене ДК имени П.П. Хузангая прошел грандиозный концерт, в котором участвовали все группы этого ансамбля, от подготовительных до старших. Эмоции танцевальные перевоплощались в эмоции артистические, заражая весь зрительный зал. В каждый номер были вложены свой смысл, содержание, воспитательные функции. Мужественность и сила «Русских богатырей», эстетика «Принцесс» и «Роботов», любовь к национальной культуре разных стран и народов, выраженная в чувашском, татарском, испанском танцах.

Кульминацией концерта стала постановка «Линия жизни», где каждый зритель мог увидеть свое. Одни — историю о семье, борющейся с жизненными невзгодами, другие — метаморфозы нашей жизни. Ярким и запоминающимся аккордом концерта стал финальный танец.

Родители были рады таким эмоциям своих детей, да и сами получили большой положительный эмоциональный заряд. А за развитие чувства сплоченности и дружбы в коллективе сказали педагогу отдельное спасибо.

Марина Багрова

Фото детской школы искусств № 1

Языком танца на концерте было рассказано о больших человеческих чувствах и потерях, преодолении самого себя и самых любимых людях.