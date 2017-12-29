Девять СМИ Чувашии вошли в «Золотой фонд прессы-2018»

Подведены итоги Всероссийского конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018». Обладателем награды наивысшего достоинства – Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018» I степени – стала газета «Советская Чувашия», отметившая в этом году вековой юбилей.

По мнению экспертов, «Советская Чувашия» полностью соответствует категории качественных изданий, она развивается в соответствии с современными медийными трендами, активно поддерживает связь с читателями. У газеты много рубрик – «Пенсионная среда», «Правовой четверг», «Власть на месте» и др. Нестандартная верстка, много «воздуха». Разноплановые фото: портреты, репортажные снимки. Есть рисунки, схемы, много инфографики. У издания есть активный сайт, страницы в соцсетях.

Пять средств массовой информации Чувашии удостоены Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018» II степени. Это Ядринская районная газета «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»), Красночетайская районная газета «Пирĕн пурнăç («Наша жизнь»), Аликовская районная газета «Пурнăç çулĕпе» («По жизненному пути»), Вурнарская районная газета «Çĕнтерÿ çулĕ» («Путь победы»), газета Чебоксарского филиала Московского политехнического университета «Чебоксарский политехник».

Обладателями Знака отличия «Золотой фонд прессы-2018» III степени стали 3 редакции: газета «Грани», Ибресинская районная газета «Çĕнтерÿшĕн» («За победу»), газета «Цивильский вестник».

Экспертиза газет и журналов проводилась по 9 критериям, характеризующим качество контента, дизайна и сайта изданий. В зависимости от набранных баллов присуждался Знак отличия «Золотой фонд прессы-2018» трех степеней.

В состав Оргкомитета и жюри вошли представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, общественных и отраслевых организаций. Контент СМИ оценивали преподаватели факультетов журналистики ведущих университетов России.

Знак отличия «Золотой фонд прессы» учрежден для награждения качественных и общественно значимых печатных периодических средств массовой информации. Организатором Всероссийского конкурса на соискание престижной премии выступает редакция журнала «Журналист». Об этом сообщает Мининформполитики Чувашии.